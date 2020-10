«Fable» gjør comeback på Xbox Series X

Microsoft avsluttet Xbox Series X-presentasjonen med én ting alle gamere siklet etter: et nytt «Fable»-spill.



«Fable» er utviklet av Playground Games, og ser ut til å være en omstart av serien for Microsofts nestegenerasjonskonsoll. Selv om vi ikke fikk se så mye av selve spillet, så fikk vi akkurat nok innsyn til at inntrykket vi sitter igjen med er at det hele er på riktig spor.



Traileren, som er bare seksti korte sekunder, gir oss vårt første innblikk i nye Albion, spekket med magiske dyr, fjongt stemmearbeid og et smart og vittig manus.



Ta en titt på traileren nedenfor:

Det som gjør at dette føles ut som en omstart snarere enn «Fable 4» er for det første at vi ikke så noe til teknologien som var på vei inn i Ablion i «Fable 3», og for det andre at spillet simpelthen heter «Fable», og ikke «Fable 4».

Tilbake til Albion

Microsoft har hatt en del turbulente år med Fable-serien. De lovte (og senere brøt dette løftet) at spillere skulle få meske seg med «Fable Legends» på XBox One etter årevis i utvikling, og det så lenge ut til at MS hadde forkastet hele serien etter at Lionhead Studios, den originale utvikleren, la ned i 2016.



Takk og pris ser det nå ut til at serien nå får ny giv på Xbox Series X, traktert av Playground Games, en utvikler mest kjent for sitt nitide arbeid med Forza Horizon-serien.

Selv om vi ikke per nå har noen informasjon om når spillet kommer ut, gir traileren oss nok håp om at vi kommer til å få «Fable» på Xbox Series X og PC om ikke så altfor lenge.



Tidligere rykter har gitt oss inntrykk av at dette skal være et spill med en stor åpen verden – noe Xbox One har vært i beita av, særlig sammenlignet med PS4.