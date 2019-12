Ny «Super Mario Bros.»-film kommer i 2022 (og Miyamoto er med på laget)

Får du aldri nok av Nintendos røslige rørlegger? Sett deg godt til rette og forbered deg på å glede deg i drøye tre år – en ny Super Mario Bros.-film er på vei.

I et intervju med Variety avslørte Chris Meledandri fra produksjonsselskapet Illumination – de som laget «Despicable Me» og «Minions»-filmene – at en Mario-film er under «prioritert utvikling».

Spill-til-film-adaptasjoner har tradisjonelt vært et trist skue, men Meledandri sier at Shigeru Miyamoto, Marios skaper (og skaper av mange andre ikoniske karakterer og spill fra Nintendo) er helt og holdent involvert i produksjonsprosessen. Forhåpentligvis vil dette føre med seg et nivå av fokus på kvalitet som normalt sett ikke finnes i spillfilmer, samt holde stemningen i filmen nære kildematerialet.

Kinolansering

Filmen er forventet ferdig i 2022, og kommer ikke til å være den første gangen Mario har vært å se på kino. I 1993 fikk vi den (ærlig talt) helt bisarre spillefilmen «Super Mario Bros.», som forandret på materialet tatt fra spillserien, og istedenfor vevet i hop en sci-fi-dystopi med Mario og Luigi som protagonister. Hvis du ikke har sett den – gjør det. Den er rar nok til at det er verdt det.

Nintendo-karakterer fikk også holde på i bakgrunnen i Disneys fornøyelige «Wreck-It Ralph», som handlet om en fiksjonell spill-serie.

Nå som Miyamoto og et produksjonsselskap som vet hvordan man lager artig barnefilm er involvert håper vi at dette prosjektet bunner ut i en film vi kan glede oss til.