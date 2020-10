Nvidias RTX 3080 og 3090 lekket på nett – inkluderer bilder og spesifikasjoner

Detaljer om Nvidia GeForce RTX 3080 og RTX 3090 har nå funnet veien til eteren, og med det har vi fått bilder fra to av produsentene av de nye vidunderne – i tillegg har vi tilsynelatende fått servert de endelige spesifikasjonene til skjermkortene – og et par bilder av RTX 3070 i samme slengen.



Gainward og Zotac er produsentene som er involvert i denne lekkasjen, og bildene det er snakk om er av førstnevntes Phoenix-kort, som inkluderer spesifikasjonene til både RTX 3080 og 3090, dette ifølge Videocardz.

Samtidig som vi har fått bekreftet navnene, disse kan kan man se tydelig på selve innpakningen, viser denne lekkasjen oss at GPU-ene det er snakk om er basert på en nodeprosess på 7 nm, og at Gainwards 3080 og 3090-kort har et såkalt 2,7-slot-design (mengden plass kortet bruker i høyden med tre vifter. Med andre ord, ikke overraskende er ikke tredjepartskortene små heller – men de er ikke så samme nivå som Nvidias gigantiske Founders Edition, som vi har fått noen glimt av tidligere.

(Image credit: Gainward / Videocardz)

Når det gjelder spesifikasjonene har RTX 3090 hele 5248 CUDA-kjerner, ekstreme 24 GB GDDR6X-minne, som har en båndbredde på 19,5 Gbps og et strømforbruk på 350 watt (alt dette stemmer med tidligere rykter.)

Med RTX 3080 får man 4352 CUDA-kjerner, 10 GB GDDR6X-minne (med en båndbredde på 19 Gbps) og et strømforbruk på 320 watt (en versjon med mer videominne kan bli lansert senere.)



Gainward kommer til å kjøre RTX 3090 med en boost-klokkefrekvens på 1725 MHz, mens 3080 skal kjøres på 1740 MHz. Husk at også dette er en lekkasje, og at man må ta det med en klype salt, men akkurat nå ser disse spesifikasjonene temmelig overbevisende ut (og passer som hånd i hanske med tidligere spekulering rundt kortene, for ikke å snakke om den ferske Zotac-lekkasjen.)

La det bli RGB-lys

Zotacs lekkede bilder (dette også snappet opp av Videocardz) av RTX 3080 og 3090, samt 3070, viser også Trinity HoLo-variantene av 3080 og 3090 (sammen med de vanlige Trinity-kortene – som mangler RGB-lysene – samt AMP Extreme-variantene), hvilket er skjermkort som bruker tre kortplasser og har tre vifter, i likhet med Gainward-kortene.

(Image credit: Zotac / Videocardz)

Zotacs RTX 3070-modell kommer til å være et mindre skjermkort med en dobbelvifteløsning (der man kan velge mellom en variant med RGB-lys, og en uten.)



En annen detaljer fra lekkasjen er at den avslører at Nvidia GeForce RTX 3090 tilsynelatende skal dra nytte av NVLink SLI, noe som betyr at man kan kjøre to av disse monstrene i tospann, slik at man får en ytelse som ikke ligner grisen (prisen kommer også ikke ligne grisen, selvsagt, om man velger å gå for to kort.)



Disse Ampere-baserte skjermkortene vil støtte PCIe 4.0 og ha ray tracing-kjerner av andre generasjon – vi har hørt rykter om en massiv oppgradering i ytelse tidligere, når det gjelder RT-kjernene. Lanseringen av disse kortene er nå rett rundt hjørnet – Nvidia har planlagt en stor tilstelning i morgen, 1. september, for den store avsløringen av GeForce RTX 3080 og 3090.