Bilder av GeForce RTX 3090 lekket på nett – viser et enormt kort

Nvidia GeForce RTX 3090 har nettopp vist sitt åsyn på nettet via et knippe bilder på Twitter som angivelig skal være av det nye skjermkortet.



Bildene, som ble lagt ut av @GarnetSunset – en skysikkerhetsforsker – en konto som vi forresten ikke synes ser spesielt falsk ut – matcher faktisk med andre bilder vi har sett av Nvidias nye PCB- og kjøledesign for de nye Ampere-kortene.

Likevel bør det saltes godt før man nyter dette ferske ryktet, siden kilden tross alt ikke er en vi er kjent med, og prisen som nevnes bør også sees på som svært lite sikker.

Merk at @GarnetSunset nevner en pris på $2000 (nærmere 18 000 kroner) i den opprinnelige tvitringen, men retter seg selv i etterkant til $1400, eller omlag 12 500 kroner (en pris vi har sett her og der i andre rykter.) Han klargjør også at dette er RTX 3090 (igjen, dette er også noe vi absolutt ikke kan vite med sikkerhet – Nvidia kan gjerne ha et helt annet navngivningssystem for nestegenerasjonskortene, men vi har likevel sett 3090-modellen dukke opp med litt større frekvens nå som vi nærmer oss lanseringen av Ampere.)

Giga-GPU

Det som imidlertid er helt klart er at dette ser ut til å være et simpelhen gigantisk skjermkort, noe du kan se med dine egne øyne via bildene, der kortet ligger ved siden av et RTX 2080-kort, og gjør at det ser ut som et kort som passer i en NUC.



Hvis dette faktisk er Nvidias kommende toppkort, så er det altså snakk om et RTX 3090 som strekker seg over tre ekspansjonskort-plasser. Hvis bildene er noe å gå ut i fra, så kan dette skjermkortet by på problemer for alle som har mindre kabinetter, og vi kan ikke tenke oss annet enn at tyngden også kommer til å bli et problem, hvis ikke Nvidia inkluderer et slags støttesystem.

Som nevnt tidligere så ser ligner designet på en del andre bilder som tidligere har lekket ut på nett, og som også har inkludert RTX 3080 og dens enorme kjøleløsning. Denne massive kjøleribben fungerer sammen med to vifter, og som du kan se befinner den ene seg på fronten mens den andre er på baksiden.



Ryktene om et ekstremt strømforbruk – en TDP på 350 watt er noe en del har vurdert som sannsynlig, og potensielt bruk av et eget strømadapter – virker mer sannsynlig nå som vi har sett hvor enormt kortet er.

Twitter-lekkasjen nevnte også det som angivelig skal bli prisene på resten av Ampere-serien, og i en separat tvitring ble det hevdet at RTX 3080 skal koste $800, mens RTX 3070 skal fås for $600 og lillebror RTX 3060 for $400.



Hvis dette stemmer har prisene gått opp med henholdsvis $100 og $50 sammenlignet med kortene i RTX 2000-serien, men som nevnt tidligere, det er verdt å ta det hele med en klype salt (og husk at vi ikke regner med at den første lanseringen skal inneholde verken RTX 3070 eller RTX 3060, så disse kortene ligger antageligvis en del lengre frem i tid.)

Kilde: Tom’s Hardware