Nvidia RTX 3000-lanseringsdetaljer lekket – AMD kan få store problemer

Et nytt rykte vitner om at Nvidia ikke leker butikk nå som de kommende Ampere-skjermkortene skal lanseres – det vil si, RTX 3000-serien (som vi fortsetter å kalle kortene, inntil vi får et offisielt navn) – nå i september, med en rekke svært kraftige spesifikasjoner.



Detaljene skal komme fra kilder velkjente for Wccftech, og det hevdes at Nvidia skal lansere tre nye skjermkort i september, at et annet skjermkort skal komme måneden etter, i oktober, og enda to skal komme ved en senere anledning (ikke bestemt ennå.)

Det som kanskje er mest interessant er at ryktene later til å bekrefte at Nvidias flaggskip denne gangen, kortet som skal erstatte RTX 2080 Ti, kommer til å få hele 24 GB VRAM.



Det er en ekstremt mengde minne, og matches bare av ultradyre RTX Titan. Det kan se ut som om Nvidia nå forsikrer seg om at erkerivalen AMD ikke skal få overtaket, i alle fall ikke når det gjelder minnemengde, siden «Big Navi»-GPU-en til rivalene skal lanseres omtrent rundt samme tid, og skal etter sigende komme med 16 GB VRAM.

Lanseringsdatoer

Ifølge Wccftechs kilder skal en GPU basert på PG132-10-kortet, som kan finne på å være RTX 3080 Ti, eller RTX 3090, kommer til å lanseres med 24 GB VRAM som kjører på en buss med 384 bit bredde i andre halvdel av september.



Nvidia skal også lansere to kort som skal ta sikte på å erstatte dagens RTX 2080 Super. Det første, basert på PG132-30-kortet, som antageligvis blir hetende RTX 3080, skal ha 10 GB VRAM kjørende på en 320-bit buss, og være ute i butikkene i midten av september.



Den andre av RTX 2080 Super-erstatterne skal være basert på PG132-20, skal ha 20 GB VRAM og en bussbredde på 320 bit, og være ute blant folk i første halvdel av oktober.

Nvidia skal også ha to GPU-er i sikte som skal erstatte RTX 2070 Super. Det ene, basert på PG142-10 lanseres i andre halvdel av september med 8 GB VRAM og en buss på 256 bit. Dette følges av PG142-0, som skal ha 16 GB VRAM. Bussbredden og lanseringsdatoen til sistnevnte vet vi ikke per nå.



Til slutt kan vi nevne at Nvidia ser ut til å lansere en rimeligere GPU som skal erstatte RTX 2060 Super. Denne skal være basert på PG190-10-kortet og ha 8 GB VRAM og en bussbredde på 256 bit – heller ikke dette kortet har fått noen utgivelsesdato ennå.

Merk at alt dette er rykter, men det virker likevel som om Wccftech er rimelig sikre på at dette stemmer. Hvis det er slik at dette er reelt, så ser det ut som om Nvidia planlegger utgivelsen av et vell av kraftige GPU-er i løpet av de neste par månedene, og at det kan gjøre livet særdeles vanskelig for AMD.