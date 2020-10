Glem RTX 3080 Ti – Det ryktes at Nvidia har RTX 3090 med 24 GB minne på vei

Nvidias GeForce RTX 3090 – eller hva nå enn nestegenerasjonsflaggskipet basert på Ampere kommer til å hete – har fått ytterligere eksponert sine spesifikasjoner via lekkasjer, inkludert spekulasjoner om hvorvidt kortet skal proppes fullt med hele 24 GB videominne.



Med basis i det foregående Ampere-ryktet fra Kopite7kimi, som først gav oss et hint om at det kommer til å komme tre toppmodeller i neste generasjon skjermkort fra Nvidia (alle basert på GA102-GPU-en), har vi nå fått servert ferske spekulasjoner fra Igor's Lab (en velkjent kilde når det gjelder maskinvarelekkasjer).

Spekulasjonene går på at det kan finnes et RTX 3090 (eller kanskje et Super eller Ti-merket kort) med 24 GB GDDR6X-minne, og en minnebuss på 384 bit – men at dette monsteret tilsynelatende vil kreve 350 W av PSU-en din.

Dette betyr selvsagt at vi har å gjøre med en skikkelig kraftplugg, og at vi her muligens ser omrisset av en oppfølger til det Turing-baserte RTX Titan-kortet (som også kommer med 24 GB videominne – hvilket potensielt vil bety at det ikke er snakk om en oppgradering av mengden videominne.)



Akkurat nå er Titan markedsført som et kort helt i det øvre sjiktet, og rettet mot profesjonell bruk som eksempelvis de aller mest krevende produksjonsituasjonene innen 3D-modellering og rendring, så om vi får et RTX 3090 kan det virke som om Nvidia heller mot å reposisjonere dette sjiktet mot vanlige brukere – og kanskje kommer med en enda kraftigere Titan-oppfølger i fremtiden.



Hvordan dette kommer til å arte seg er ren gjetning på dette tidspunktet, selvsagt, men de lekkede spesifikasjonene ser ut til å peke mot en ordentlig tungvekter snarere enn noe som er rettet kun mot gamere, og vi stiller oss noe tvilende til at akkurat navnet – RTX 3090 – stemmer.



Alt dette er nødvendigvis spekulasjoner, men vi får nå hele tiden små drypp med informasjon fra ulike steder, og det begynner sakte men sikkert å danne seg et litt mer helhetlig bilde.

Nytt kjøledesign

Igor's Lab på sin side mener at bildelekkasjen som kom for et par dager siden skal være av RTX 3080, med et radikalt nytt design på kjøleløsningen, og at dette skal være reelt. Igor's Labs kilder sier at Nvidia har satt i gang en etterforskning for å få på det rene hvem som var kilden til bildene – en mistenkt skal være en medarbeider hos Foxconn – men ikke nok med det, nå skal skjermkortprodusenten også muligens gjøre om på designet.



Vi har også i den siste tiden fått høre at det ryktes at det nye kjølesystemet til Ampere Founders Edition skal koste intet mindre enn $150 (snaue 1400 kroner), og hvis det er sant er det ikke usannsynlig at vi snakker om et skjermkort med en noe stivere pris enn forrige generasjon, om Nvidia skal dekke kjølerkostnadene for hvert kort.

Under RTX 3090, finner vi ifølge Igor's Labs kilder GeForce RTX 3080 Ti (eventuelt 3080 Super – igjen, dette er kun rykter), som etter sigende skal ha 11 GB GDDR6X-minne, en minnebuss på 352 bit og 320 W TDP. Neste i rekken skal være RTX 3080 med en litt snauere mengde minne, 10 GB GGDR6X over en 320-bits minnebus, men med samme strømforbruk.



Som vi nevnte innledningsvis: Det er altså tre ulike modeller som tar i bruk GA102-GPU-en – og alle slurper i seg heftige mengder strøm, hvilket kan være hvorfor Nvidia har bestemt seg for å gå for et helt nytt kjøledesign.

Vi er ikke sikker på at GPU-en kommer til hete RTX 3090, selv om det er nettopp dette det går mange rykter om. Nvidia har ikke gitt ut et x90-kort siden GTX 690 helt tilbake i 2012, så det ville vært overraskende om navnet dukker opp igjen nå. Likevel, frem til vi får informasjonen fra hundre prosent sikre kilder er det lite annet å gjøre enn å jobbe med den noe usikre informasjonen vi har.

Kilde: Tom’s Hardware