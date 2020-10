Nvidia skal etter sigende vise frem GeForce RTX 3000 i august

Nvidia har etter sigende utsatt lanseringen av Ampere-arkitekturen og GeForce RTX 3000-serien på grunn av utbruddet av COVID-19.



Selskapet var egentlig i ferd med å lansere Ampere – som forflytter seg ned til en 7 nm-prosess og forventes å levere opptil 75 prosent høyere ytelse enn dagens Turing-arkitektur på 12 nm – på GTC-konferansen i mars, men Nvidia kansellerte hele konferansen tidligere i måneden grunnet koronavirus-pandemien.

Tweaktown skriver at Nvidia nå planlegger at debuten til Ampere-arkitekturen skal skje i august (i år), og at en full lansering vil finne sted under Computex, som nylig har fått ny dato i september.



Arkitekturen skal etter sigende lanseres sammen med Quatro RTX-kort for det profesjonelle markedet, ifølge den ovennevnte artikkelen, samtidig som tidligere rykter har sagt at Ampere også vil snike seg inn i Nvidias datasenter-fokuserte Tesla-akseleratorkort.



Selv om dette er dårlige nyheter for gamere er det ikke overraskende. Nvidia har en tendens til å lansere grafikk-arkitekturer for profesjonelle kort og datasentermaskinvare først, før de store massene får arkitekturen i form av GeForce.

Hvor blir det av GeForce?

Tweaktown hevder med andre ord at Nvidia vil følge opp lanseringen for det profesjonelle markedet med GeForce RTX 3000-serien senere på året. Artikkelen nevner at Nvidias kommende GeForce RTX 3080 og GeForce 3070 begge vil være basert på den nye Ampere-arkitekturen og vil ha «gigantiske nye ytelsesforbedringer, samt like imponerende strømgjerrighet.»



Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, som etter sigende skal være opptil 40 prosent raskere enn forgjengeren, forventes også lansert innen 2020 er omme, og skal ha 5376 CUDA-kjerner, en minnebuss på 384 biter og 12 GB med VRAM.

Selv om COVID-19 har påvirket Nvidias lanseringsplaner for 2020 har ikke viruset skapt pengeproblemer for selskapet. En artikkel fra Bloomberg, som siterer ledelsen i Nvidia, hevder at skjermkortprodusenten har opplevd en økning på 50 prosent i «totalt antall gaming-timer hos de med Nvidia-utstyr, siden mange studenter og arbeidere holder seg hjemme.»



Selskapets datasentervirksomhet, som sto for nesten en tredjedel av inntektene til selskapet i forrige kvartal, ryktes også å være i en vekstperiode på grunn av antallet personer som jobber hjemmefra.



Artikkelen nevner også at timingen på tilgjengeligheten til Ampere-GPU-ene antageligvis ikke har blitt forandret. Ifølge Bloomberg skal lanseringen av de «nye produktene» gå som planlagt, og «forventes å bidra til inntekter i det inneværende kvartalet.»