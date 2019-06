Nå kommer Samsung SmartThings endelig til Norge

Det har tatt lang tid, men endelig slipper Samsung sitt smarthussystem SmartThings i Norge.

SmartThings er et smarthussystem som baseres rundt Samsungs Smart Hub, og det gjør det mulig å styre smarte enheter fra hvitevarer til husets belysning ved hjelp av mobiltelefonen.

– Med SmartThings vil vi forenkle folks hverdag, hjelpe de med å spare tid og energi, og bidra til et tryggere og mer bærekraftig liv, sier Daniel Kvalheim, Technical Account Manager hos Samsung Norge, i dagens pressemelding fra selskapet.

Har vært på markedet lenge

SmartThings har faktisk historie helt tilbake til 2012 da systemet ble lansert gjennom en Kickstarter-kampanje av en liten oppstartsbedrift. Deretter ble dette selskapet kjøp av Samsung i 2014 og systemet ble utviklet videre, men det altså først nå at det lanseres i Norge.

Samsung tilbyr en rekke ulike produkter for SmartThings-systemet som ulike typer sensorer og kameraer, og mange av Samsungs produkter fra kjøleskap til robotstøvsugere kan også snakke med systemet. I tillegg er det også lagt inn støtte for produkter fra et hav av andre produsenter, og systemet støtter de to viktigste smarthusstandardene ZigBee og Z-wave. SmartThings fungerer også med Google Assistant, slik at du kan styre hele huset med stemmen med Google Home.

SmartThings er nå i salg på Samsungs nettsider og via blant andre Elkjøp, og SmartThings Hub kan bli din for 850 kr, mens de ulike sensorene (multisensor, bevegelsessensor, vann- og fuktsensor) går for 280 kroner hver og en fjernkontrollknapp som kan programmeres og henges på veggen går for 230 kr. Resten av produktene, deriblant SmartThings-kameraet, har ikke fått norske priser ennå.