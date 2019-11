Nå blir kampene fra La Liga og Serie A tilgjengelig for Get og Telenors TV-kunder

Strive Sport TV som sender kamper fra spanske La Liga, italienske Serie A og amerikanske MLS, blir nå tilgjengelig for mange flere norske TV-seere enn tidligere.

Strive er i utgangspunktet en strømmetjeneste for fotball som gir tilgang til alle kampene i de nevne fotballseriene, både live og on demand, for 79 kr i måneden. I tillegg driver også selskapet en TV-kanal som siden januar har vært tilgjengelig via Altibox.

Nå har de altså inngått avtaler med Telenor og Get som gjør at også deres kunder får tilgang til Strive Sport TV som en valgfri kanal.

Strive Sport viser opptil ti kamper i uka fra La Liga, Serie A og MLS, og opptil åtte av kampene i hver omgang blir kommentert av de norske kommentatorene Even Braastad, Per Jarle Heggelund, Sverre Enitch, Endre Lübeck og Magnar Kvalvik.

Utover det vises også høydepunkter i egne programmer og repriser av de viktigste kampene, og i Gets pressemelding kommer det også frem at det egenproduserte programmet Studio Strive skal vises utover våren.

I en pressemelding i dag uttaler leder for TV og bredbånd i Telenor, Camilla Amundsen, følgende:

– Fotball på europeisk toppnivå er en av de store motorene innenfor lineær-TV. La Liga og Serie A har en stor tilhengerskare i Norge. Derfor er det ekstra gledelig å kunne tilby Barcelona – Atletico Madrid som en av de første storkampene allerede i morgen kveld, samt mange andre godbiter for norske fotballfans i tiden som kommer.

Torbjørn Aamodt, som er Head of Home i Telia Norge (som eier Get), uttaler på sin side:

– Vi kjemper hele tiden en kamp for å tilby fotball på en måte som sikrer kundene våre valgfrihet, for å unngå at de som ikke er interessert i fotball blir tvunget til å betale for det. Her representerer Strive en fremtidsrettet modell hvor kundens valg står i sentrum med en fornuftig økonomisk logikk.