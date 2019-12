Microsoft lover at de endelig har klart å fikse oktoberoppdateringen til Windows 10

Nå kan det se ut som Microsoft endelig har fikset de fleste, om ikke alle, problemene som har hjemsøkt oktoberoppdateringen til Windows 10. Etter å ha holdt tilbake utrullingen av oppdateringen, har de nå gjort den tilgjengelig for nedlastning igjen.

Det var etter en rekke problemer, som Microsoft selv beskrev som «små, men alvorlige», at selskapet stoppet den opprinnelige utrullingen av oppdateringen mens de fikk muligheten til å undersøke problemene.

Det kan nå virke som om de har fått fikset disse problemene, og er selvsikre nok til å starte utrullingen på nytt. Med de forsinkelsene som nå har vært hadde det vel vært på sin plass å kalle oppdateringen for noe annet, men nå er i hvert fall oktoberoppdateringen på vei ut til Windows 10-brukere.

Les vår guide om hvordan du laster ned og installerer oktoberoppdateringen til Windows 10.

Fikset et (data)hull

Den feilen som kanskje skapte størst bekymring var når filer ble slettet etter at oppdateringen ble installert. Microsoft tok dette problemet veldig alvorlig, og valgte å krype til korset og stoppe utrullingen av oppdateringen helt og holdent.

I et blogginnlegg skriver John Cable, som er direktør for «Program Management, Windows Servicing and Delivery» hos Microsoft, at «i tillegg til en omfattende intern validering så har vi tatt oss tid til å gjennomgå tilbakemeldings- og diagnostikk-data fra våre «Windows Insiders» og fra de millioner av enheter som var på oktoberoppdateringen til Windows 10 og vi har ikke funnet flere tilfeller av datatap».

Den noe hårete lanseringen av oppdateringen har vært spesielt flau for Microsoft, men det ser ut til at de har tatt lærdom av det. Cable skriver videre at Microsoft planlegger å lage en oversikt som skal gi mer informasjon om problemer som kan føre til forsinkelser i oppdateringen.

I et annet blogginnlegg så skriver Michael Fortin, som er konsernsjef for Windows, om noen av årsakene til at lanseringen av oppdateringen i oktober 2018 var så problematisk, i tillegg til å identifisere tiltakene Microsoft tar for å sikre at dette ikke skjer igjen.

Fortin skriver at «vårt mål er å gi alle kun de beste opplevelsene på Windows, og vi tar all tilbakemelding seriøst. Vi er forpliktet til å lære fra hver forekomst, og være strenge med å bruke det vi lærer for å forbedre både våre produkter og gjennomsiktigheten rundt vår prosess».