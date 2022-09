Manchester United – Real Sociedad: slik ser du Europa League-kampen uansett hvor du befinner deg.

(opens in new tab)

I Norge er det Viaplay (NENT-gruppen) som har rettighetene til UEFA Europa League-kampene, mens de mest interessante kampene sett med norske øyne vil også være å finne på Viasat 4. Man kan se på livesendinger fra kanalen med et hvilket som helst Viaplay-abonnement.



Dette vil si at du ikke trenger Viaplay Total-pakken for å få med deg kveldens kamp, men hvis du ønsker å se samtlige kamper fra Europa-League, så er det ingen vei utenom abonnement.



Viaplay Total, som gir deg mulighet til å se alle sportsarrangementer strømmetjenesten har rettigheter til, koster 349 kroner i måneden.