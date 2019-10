Lekket bilde tyder på at Huawei Band 4 Pro kan være rett rundt hjørnet

Det er ikke lenge siden Huawei avduket Huawei Band 4, men nå kan det se ut som Huawei Band 4 Pro er på vei – i hvert fall om vi skal tro et nytt bilde som har dukket opp.

Det er 91Mobiles som formidler bildet, og det viser Huawei Band 4 Pro i tre ulike farger. Samtidig skal det sies at den nye modellen er svært lik den gamle, og den eneste synlige forskjellen er tydeligere tekstur på reimen.

Kilden til lekkasjen sier imidlertid at Huawei Band 4 Pro får AMOLED-skjerm i motsetning til TFT-skjermen på forgjengeren, og et SpO2-meter som måler oksygen i blodet.

[Exclusive] Huawei Band 4 Pro render reveals design and colour optionshttps://t.co/JJDnFd0Z52October 30, 2019

Utover det forventer vi at den nye modellen i det minste er på linje med forgjengeren når det kommer til spesifikasjoner, og den burde være vanntett og utstyrt med pulsmåler.

Utover det vet vi ikke noe særlig mer om Huawei Band 4 Pro, men med tanke på at prisen på Huawei Band 3 Pro typisk har ligget rundt 1000 kroner så antar vi at den nye modellen blir tilgjengelig for noe tilsvarende.

Skulle det derimot vise seg at ryktene ikke stemmer så virker det uansett ikke som du går glipp av så mye, i og med bildene viser et produkt som er så likt Huawei band 4 og Honor Band 5.