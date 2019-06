Lekkede bilder av Samsung Galaxy Note 10 viser mulig design i sin helhet

Vi kan muligens ha fått den beste og mest omfattende kikken på Samsung Galaxy Note 10 til nå, etter at nye bilder som ettersigende viser telefonen fra alle kanter har dukket opp.

Det er den vanligvis pålitelige rykteformidleren @OnLeaks som formidler bildene på vegne av 91mobiles, og de viser et enkeltstående knappehullskamera øverst på midten av skjermen som for øvrig skal være på 6,3 tommer. Bildene viser også nærmest totalt fravær av skjermkanter øverst og nederst.

Skjermen er kurvet, slik man forventer fra Galaxy Note, og på baksiden sitter det tre kameraer plassert vertikalt på venstre side. Det er ingen fingeravtrykkleser å se noe sted, noe som antyder at den som forventet vil sitte i skjermen, og ifølge kilden til bildene skal skjermens oppløsning være på 1440 x 3040 piksler og støtte for HDR10+ skal være på plass.

Det er ingen hodetelefonutgang eller Bixby-knapp å se noe sted, men den har likevel noen knapper – noe et tvilsomt rykte pekte mot at den ikke skulle ha – men det er også mulig at knappene kun vil droppes på den ryktende Pro-modellen.

Av bildene fremgår det at telefonen får en metallramme og glass på baksiden, og dimensjonene skal være på 162,6 x 77,4 x 7,9 mm, noe som gjør den en tanke større men samtidig slankere enn Galaxy Note 9.

Kilden mener også at vi kan forvente at den utstyres med Snapdragon 855 eller Exynos 9820, avhengig av region, og opptil 12 GB RAM.

Litt mistenkelig

Vi må understreke at disse bildene ikke uten videre må tas for god fisk, ikke bare fordi de er uoffisielle, men også fordi det er noen aspekter ved dem som virker litt tvilsomme.

For det første er det merkelig at kameraene ikke bare har en annen plassering enn på Note 9 – plasseringen skiller seg også fra Samsung Galaxy S10-serien. For det andre er det også merkelig at skjermen er på 6,3 tommer, med tanke på at skjermen til Note 9 er på 6,4 tommer.

Også de ryktede dimensjonene er merkelige, siden de vil gjøre at Note 10 er lengre og bredere enn Note 9, til tross for at skjermen skal være mindre og skjermkantene skal være tynnere. På toppen av alt dette synes vi også at designet på disse bildene fremstår som litt upolert.

This rendering is a small size Note10, a ToF camera will be added to the back of the large Note10 Pro. pic.twitter.com/Ol6ZiOBZMTJune 6, 2019

Når alt det er sagt så pleier som sagt @OnLeaks å være pålitelig, og @UniverseIce som er en annen pålitelig rykteformidler, har i ettertid meldt at designet skal være reelt. Sistnevnte har også lagt til at Note 10 Pro vil ha mange likheter, men at den vil få et ekstra dybdeobjektiv på baksiden.

Det er altså gode sjanser for at dette designet kan være riktig, men det kommer vi uansett ikke til å få vite sikkert før Samsung Galaxy Note 10 vises frem offisielt, noe vi venter at vil skje i august.

Kilde: Phone Arena