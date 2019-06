Rykte: Samsung Galaxy Note 10 dropper hodetelefonutgangen og alle de fysiske knappene

Samsung har ofte blitt hedret for sin motvilje mot å følge mobiltrender som går utover kundene (som å droppe hodetelefonutgangen), men om vi skal tro nye rykter fra Android Police så kan det bli forandring på det nå.

De henviser til en kilde som skal ha kjennskap til selskapets planer, og de melder at Samsungs kommende Galaxy Note 10 kan komme til å droppe hodetelefonutgangen som de har tviholdt på så lenge.

I tillegg meldes det også at Samsung kan komme til å droppe alle de fysiske knappene fra den kommende modellen, og heller gå for kapasitive eller trykkfølsomme felter som muligens kan bli markert med uthevinger langs kanten av telefonen.

Men hvorfor?

Ved siden av LG, er Samsung en av få Android-produsenter som har gått mot trenden som ble startet av Apples iPhone 7 i 2016, og de har beholdt hodetelefonutgangen i Note-modellene frem til nå. Merker som Huawei, OnePlus, Google og Motorola har på sin side valgt å droppe 3,5-mm-kontakten i sine flaggskip.

Det kan selvfølgelig være mange grunner til at Samsung velger å fjerne hodetelefonutgangen: det kan gi mer plass til et større batteri i Note 10, og det kan også åpen for at telefonen kan gjøres tynnere.

Det siste er imidlertid lite sannsynlig, med tanke på at rommet til pekepennen fortsatt vil kreve en viss tykkelse på telefonen.

Som vanlig kan vi ikke være helt sikre på at disse ryktene stemmer, men det skal samtidig sies at dette ikke er første gang vi hører om dette. Det sør-koreanske nettstedet ET News meldte at Samsung planla å droppe hodetelefonutgangen helt tilbake i oktober i fjor, og vi meldte i mars at de fysiske knappene kunne bli fjernet.

Vi har ikke hørt noe om hvorvidt Samsung planlegger å gjøre det samme med neste års Samsung Galaxy S11.