Samsung Galaxy Note 10 kan bli helt fri for fysiske knapper

Samsung kan komme til å bytte ut alle de fysiske knappene på Galaxy Note 10 med kapasitive berøringsflater, om vi skal tro de seneste ryktene fra det sør-koreanske nettstedet ETNews.

I stedet for å trykke på fysiske knapper for å justere volum eller skru på skjermen, kan det altså være at du må holde fingeren på berøringsfølsomme overflater som sitter på de samme stedene vi er vent til å ha knapper. Hvis dette stemmer regner vi med at Bixby-knappen også blir byttet ut, for det hevdes at Samsung satser på et såkalt «knappeløst» design.

Den samme kilden hevder før øvrig at Samsung planlegger å gjøre det samme med flere av telefonene sine etter hvert.

Finnes allerede

Samsung blir uansett ikke først ute med et slikt knappeløst design – futuristiske Meizu Zero som ble vist frem tidlig i 2019 er nemlig også helt uten knapper, og den har faktisk ikke porter for lading eller hodetelefoner heller. Vi vet riktignok ingenting om når og eventuelt hvor den telefonen blir lansert, men det viser i hvert fall at det ikke er helt utenkelig at Samsung også vil gå den veien.

Det finnes også andre telefoner som har eksperimentert med slike «knapper», og en av dem er Nubia Red Magic Mars. Det er en gaming-telefon med slike kapasitive overflater langs den ene siden, og når telefonen holdes horisontalt kan de brukes som «skulderknapper».

Selv om denne nyheten er spennende, så forholder vi oss avventende – ikke med tanke på selve nyheten, men mer på grunn av tidshorisonten. Slike spennende lekkasjer som for eksempel den skjermintegrerte fingeravtrykkleseren, skulle nemlig dukke i Samsung-telefoner mye tidligere enn den faktisk gjorde. Den dukket endelig opp i S10-serien, men vi har hørt rykter om dette helst siden før lanseringen av Galaxy S8.

Det er gode sjanser for at Samsung jobber med å utvikle en slik løsning, men det er umulig å si om Galaxy Note 10 blir den første Samsung-telefonen som blir utstyrt med dette.