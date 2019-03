Samsung dropper måske fysiske knapper på Galaxy Note 10

Ifølge en ny rapport fra sydkoreanske ETNews , vil Samsung måske erstatte alle eksterne knapper med berøringsfølsomme ditto på deres kommende Samsung Note 10 -flagskib.

I stedet for fysiske knapper vil den blive udstyret med elektriske til volumen og power-knappen; tilsyneladende vil de blive placeret hvor de plejer på den øverste halvdel af telefonens sider. Hvis rapporten er sand, bliver vi ikke overraskede, hvis Bixby-knappen ligeledes erstattes, da Samsung går efter et mere strømlinet look.

ETNews kan samtidig fortælle, at kilder har fortalt dem, at Samsung også vil erstatte knapperne med elektriske berøringsflader på nogle af deres telefoner i mellem- og billig-segmentet, såsom A-serien.

Hører knapper fortiden til?

Samsung bliver ikke de første til at byde på en knapfri oplevelse: den futuristiske smartphone Meizu Zero blev afsløret i starten af 2019, har slet ingen knapper (og ej heller nogen port til opladning eller hovedtelefoner). Det vides ikke hvornår denne telefon bliver tilgængelig for forbrugerne, men det viser dog, at de seneste Samsung-rygter ikke er taget ud af den blå luft.

Andre telefoner har allerede eksperimenteret med trykfølsomme flader. Eksempelvis Nubia Red Magic Mars, som har placeret dem alle på kanten i den ene side. Herved fungerer de som skulderknapper, når man holder telefonen vertikalt.

Selvom rapporten er interessant forholder vi os skeptiske… ikke så meget på grund af selve historien, men mere i forhold til timingen. Lignende tidligere interessante lækager, såsom fingeraftrykssensoren, blev lækket langt tidligere og til andre Samsung-telefoner. Teknologien er først nu kommet i Samsung Galaxy S10-serien, men rygtedes tidligere at komme til Samsung Galaxy Note 9 , og Galaxy S9 før denne og Note 8 før denne og S8 før denne.

Samsung arbejder meget vel på idéen bag lukkede døre, men det er uvist om Note 10 bliver den første Galaxy-telefon til at benytte teknologien.