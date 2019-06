Samsung Galaxy Note 10, nuovi render mostrano il possibile aspetto

Potremmo avere le immagini definitive del prossimo Samsung Galaxy Note 10 grazie a nuovi render che lo fotografano da tutti i lati.

Condivisi da @OnLeaks, uno dei leaker solitamente più affidabili, per conto di 91mobiles, i nuovi render mostrano un singolo foro centrale che alloggia la fotocamera anteriore nello schermo apparentemente da 6.3 pollici. La cornice è praticamente inesistente.

Lo schermo è curvo, come consuetudine per i Galaxy Note e sul retro si vedono le tre fotocamere in alto a sinistra. Non si vede il sensore per le impronte che dovrebbe perciò essere sotto allo schermo. Secondo la stessa fonte la risoluzione del Note 10 dovrebbe essere di 1440 x 3040 pixel con il supporto al HDR10+.

Non c'è traccia di jack per gli auricolari né di pulsante per Bixby, ma si vedono alcuni pulsanti fisici e questo nonostante alcune indiscrezioni suggerissero che non ci sarebbero state. Teoricamente è possibile che non ci saranno in quello che alcuni dicono sarà il Samsung Galaxy Note 10 Pro.

Il Samsung Galaxy Note 10 mostrato in questi render ha un profilo in metallo, il retro in vetro e dimensioni da 162.6 x 77.4 x 7.9mm, rendendolo leggermente più largo ma più sottile del Samsung Galaxy Note 9 che misura 161.9 x 76.4 x 8.8mm.

Infine, secondo la stessa fonte, il chipset sarà uno Snapdragon 855 o un Exynos 9820, a seconda della nazione di commercializzazione, e monterà fino a 12GB of RAM.

Qualche sospetto

Non prenderemmo comunque per certe queste immagini, in parte perché non sono ufficiali, in parte perché c'è qualcosa che non quadra.

La posizione delle fotocamere è diversa non solo rispetto a Note 9, ma anche a Samsung Galaxy S10, il che ci sembra strano. Ugualmente strana è la dimensione dello schermo da 6.3 pollici, visto che il Note 9 ha un display da 6.4 pollici.

Anche le dimensioni ci sembrano incoerenti, il Galaxy Note 10 risulterebbe infatti essere più largo e lungo nonostante abbia un display più piccolo e niente cornice. Infine i render non ci sembrano artisticamente perfetti.

This rendering is a small size Note10, a ToF camera will be added to the back of the large Note10 Pro. pic.twitter.com/Ol6ZiOBZMTJune 6, 2019

Premesso questo, la fonte è sempre stata affidabile e anche @UniverseIce (altra fonte affidabile) ha confermato l'aspetto, aggiungendo che Note 10 Pro sarà simile ma con una lente in più sul retro per gestire la profondità delle immagini.

L'aspetto dovrebbe perciò essere accurato, ma non potremo esserne certi fino ad agosto, quando Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe essere presentato ufficialmente.

Via Phone Arena