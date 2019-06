Billeder viser helt nyt design af Samsung Galaxy Note 10

Vi har måske netop fået det bedste bud på hvordan den kommende Samsung Galaxy Note 10 kommer til at se ud, idet nye billeder, som skulle vise telefonen fra alle vinkler, er dukket op.

Billederne er blevet delt af den troværdige tipper @OnLeaks på vegne af 91mobiles , og viser et enkelt hulkamera centreret i toppen af hvad der ligner en 6.3-tommer skærm. Der er næsten ingen kanter i top eller i bunden af skærmen. Skærmen er, som forventet, buet, og på bagsiden er der tre kameraer i venstre side. Der er ingen synlig fingeraftrykslæser, hvilket antyder og heller ikke er nogen overraskelse, at denne er indbygget i skærmen, som ifølge kilderne har en opløsning på 1440 x 3040 og HDR10+-understøttelse.

Der er intet spor af hovedtelefon eller Bixy-knap, men der er nogle knapper, som tidligere tvivlsomme rygter ellers havde påstået, at der ikke ville være. Måske er denne ”funktion” reserveret til den kommende og rygtede Samsung Galaxy Note 10 Pro .

Samsung Galaxy Note 10 har ifølge billederne en metalramme, en bagside af glas og måler 162.6 x 77.4 x 7.9mm, hvilket gør den en anelse større, men slankere, end Samsung Galaxy Note 9 og dennes mål på 161.9 x 76.4 x 8.8mm.

Sidst hævder kilden, at de forventer en Snapdragon 855 eller Exynos 9820-chipsæt, afhængig af regionen, og op til 12GB RAM.

Lidt besynderligt

Vi anbefaler, at man tager disse billeder og den medfølgende information med et gran salt. Ikke kun fordi de ikke er officielle, men også fordi der er et par besynderlige aspekter ved dem.

Placeringen af kameraerne adskiller sig ikke blot fra Note 9, men også fra Samsung Galaxy S10 -serien, hvilket virker underligt, og så har den kun en 6.3-tommer skærm modsat de 6.4 tommer på Note 9.

Målene virker også underlige, da de peger på en længere og bredere Galaxy Note 10, som alligevel har en mindre skærm og tilsyneladende smalle kanter. Dertil savner designet på billederne generel finpudsning.

This rendering is a small size Note10, a ToF camera will be added to the back of the large Note10 Pro. pic.twitter.com/Ol6ZiOBZMTJune 6, 2019

Når det er sagt, er tipperen sædvanligvis ganske troværdig og @UniverseIce (en anden troværdig tipper) har siden bekræftet designets autenticitet og tilføjet, at Note 10 Pro vil ligne denne, men have et ekstra kamera på bagsiden til at måle dybde.

Så hvem ved.. måske er designet alligevel ægte. Vi ved det først med sikkerhed, når Samsung Galaxy Note 10 lanceres, hvilket meget vel kommer til at ske i august.

