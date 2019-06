Renderingar av Samsung Galaxy Note 10 visar upp dess möjliga design i sin helhet

Vi kan precis ha fått vår närmaste och tydligaste titt på den möjliga designen på Samsung Galaxy Note 10, då renderingar som delats på nätet verkar visa upp mobilen från alla håll och kanter.

De laddades upp av den vanligtvis trovärdiga läckan @OnLeaks på uppdrag av 91Mobiles och visar upp en skärmhålskamera högst upp i mitten av skärmen. Denna ska tydligen vara 6,3 tum stor och knappt ha några ramar varken vid skärmens över- eller underkant.

Skärmen är rundad, precis som vi förväntar oss på en Galaxy Note, och på baksidan hittar du en trippelkamera placerade längsmed den vänstra kanten. Det finns ingen synlig fingeravtrycksläsare, något som föreslår att den är inbyggd i skärmen och enligt källan kommer Note 10 förmodligen att få en upplösning på 1 440 x 3 040 samt stöd för HDR10+.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Det finns inga tecken på något hörlursuttag eller en Bixby-knapp, men det finns några knappar - något som går emot ett tvivelaktigt rykte som föreslog att mobilen eventuellt skulle bli helt utan knappar. Det finns dock en möjlighet att detta är något som kan komma att reserveras för den eventuella Samsung Galaxy Note 10 Pro-modellen.

Mobilen som visas upp i renderingarna har en metallram, en baksida som verkar vara av glas och eventuella dimensioner på 162,6 x 77,4 x 7,9 millimeter. Detta är något som innebär att den kommande mobilen kan vara något större, men smalare än Samsung Galaxy Note 9 som har dimensioner på 161,9 x 76,4 x 8,8 millimeter.

Slutligen hävdar källan att mobilen kommer att få ett Snapdragon 855- eller ett Exynos 9820-chipset (beroende på region) och upp till 12 GB RAM.

Vi rekommenderar dock att ta dessa bilder och medföljande information med en nypa salt. Inte bara för att det är inofficiellt, utan även för att det finns några tvivelaktiga aspekter med dem.

Kamerornas placering skiljer sig inte bara från Note 9, utan även från Samsung Galaxy S10-serien. Detta är något som känns underligt, liksom skärmen på 6,3 tum med tanke på att Note 9 har en skärm på 6,4 tum.

De eventuella dimensionerna känns också ganska konstiga, då de hade gjort Galaxy Note 10 längre och bredare, trots den till synes mindre skärmen och smalare ramarna. Designen ser dessutom ut att behöva finslipas något.

This rendering is a small size Note10, a ToF camera will be added to the back of the large Note10 Pro. pic.twitter.com/Ol6ZiOBZMTJune 6, 2019