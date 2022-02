iPhone 14 Pro kan få langt mer minne – like mye som den gjennomsnittlige Android-telefon

iPhone-modeller har sjelden like mye RAM som Android-rivalene. I de fleste tilfeller er dette helt greit, siden iOS gjerne bruker minne på en smartere måte enn Android, men noen ganger skulle vi ønske at Apple-telefonene hadde litt ekstra å rutte med, særlig når vi bruker de til de litt mer krevende oppgavene. Det kan heldigvis bli tilfellet med iPhone 14.



En tradisjonelt sett treffsikker lekkasjemaker hevdet via den sørkoreanske SoMe-tjenesten Naver at iPhone 13 Pro kommer til å ha 8 GB RAM, noe som faktisk underbygger et rykte vi tidligere har vært borti (men som den gang virket mindre sikkert.)



Tidligere har iPhone-modellene maksimalt hatt 6 GB RAM, nok til de fleste oppgaver, til og med til fotoredigering og gaming, etter vår erfaring. Enkelte rykter hevder likevel hardnakket at alle iPhone 14-modeller fortsatt kommer til å ha 6 GB RAM, så det er verdt å ta dette nye ryktet med en klype salt.



Det er dog verdt å merke seg at selv om 8 GB er en dugelig mengde til Apple å være, så er det ikke spesielt mye i smarttelefon-verdenen generelt. I dag kan faktisk selv en midtsjiktstelefon i Android-økosystemet ha 12 GB RAM, mens normalen ligger rundt 8 GB. Få har mindre enn det. Hvis ryktet stemmer, så er det med andre ord ikke slik at Apple nå vil lede an når det gjelder minnemengde.



Hva brukes RAM til i en smarttelefon, spør du? Det fungerer litt på samme måte som korttidshukommelse hos mennesker. Et arbeidsområde som holder i informasjon som skal brukes der og da. RAM er nyttig å ha i visse mengder, men det er lite sannsynlig at man vil trenge like mye arbeidsminne i en telefon som i en vanlig datamaskin eller i en spillkonsoll.



Noen av de mest krevende oppgavene som gjøres på smarttelefoner inkluderer for eksempel bilderedigering og gaming, og 8 GB kan være nok, også i disse tilfellene.

Kommentar: Det er ikke sikkert at Apple forteller oss om forandringen

Hvis Apple bestemmer seg for å legge til 2 GB RAM i iPhone 14 Pro kontra forgjengeren, så er det en overhengende fare for at selskapet ikke kommer til å snakke spesielt høyt om det. I alle fall ikke med det aller første.



Under iPhone-lanseringer lister Apple opp det meste når det gjelder forandringer og spesifikasjoner, gjerne de mest iøyenfallende nyvinningene, men det er også en del de ikke velger å fokusere på. Selskapet nevner for eksempel aldri ny batterikapasitet i inneværende iPhone-modeller. For å få nøyaktige tall må vi dermed vente på at noen skrur opp telefonen sin og fysisk ser på batteriet, eller foretar nøyaktige målinger.



RAM er et annet område som Apple generelt har lite fokus på. Ofte må vi vente på hobby-reparatørene før mengden blir avslørt.



Dermed kan det ta litt tid før vi finner ut av hvorvidt iPhone 14 Pro og Pro Max får 8 GB RAM, antakeligvis til etter lanseringen.

Kilde: AppleInsider