iPhone 13-serien kan få støtte for raskere lading og reversert trådløs lading

En ting Apple, med sine iPhone-modeller, aldri har vært spesielt gode på er ladehastighet. iPhone 12-serien ligger på bare 15 W trådløs lading og 20 W kablet, mens Android-rivalene nå tilbyr kablet lading på opptil 120 W, og minst 67 W trådløst. Dog, det kan være at iPhone 13 kommer til å slå den trådløse ladeeffekten i iPhone 12.



Ifølge Max Weinbach (en kilde som ofte treffer blink), i samtaler med EverythingApplePro, skal ladespolene i iPhone 13 være litt større enn de man finner i iPhone 12-serien – og det er et par grunner til at det kan være tilfellet, inkludert en høyere effekt.



Vi forventer ikke at vi kommer i nærheten av 67 W i disse telefonene, men det hadde vært kjekt om de i det minste endte opp med å være i nærheten av 20 W.

Kaldt eller varmt?

Dette er ikke den eneste potensielle fordelen med en større ladespole. Økningen i størrelse kan også gjøre at varmeutviklingen blir forminsket (i praksis vil dette si at telefonene ikke blir riktig så varme under lading), og det kan også være at dette kommer til å muliggjøre reversert trådløs lading, slik at man for eksempel lade AirPods ved å plassere de på baksiden av en iPhone 13.



Det er verdt å merke seg at det virker som om Weinbach virker usikker på om sistnevnte funksjonalitet blir et faktum, og sier at dette på ingen måte er bekreftet. Samtidig er det slik at mange Android-telefoner tilbyr dette, inkludert Samsung Galaxy S21-serien – og det er nettopp Samsung-telefonene iPhone 13-serien kommer til å konkurrere med, så det gir mening at Apple nå vurderer å inkluderer reversert trådløs lading.



Når det er sagt, så har Weinbach tidligere hevdet at iPhone 13-serien kommer til å få sterkere MagSafe-magneter, slik at ting man fester på baksiden av telefonen skal sitte bedre. Det er mulig at de større ladespolene er et element i denne funksjonaliteten.



Med andre ord er det ikke slik at vi regner med at iPhone 13-serien kommer til å få raskere lading – og reversert trådløs lading virker lite sannsynlig, særlig siden Bloomberg tidligere har sagt at det er lite sannsynlig at denne funksjonaliteten vil være å finne i de nye Apple-telefonene – men, alt dette er selvfølgelig rykter, så man vet aldri.

Kilde: MacRumors