iPhone 13 supporterà la ricarica wireless rapida (e non solo)

Uno degli aspetti sotto cui gli iPhone sono sempre stati carenti è la velocità di ricarica, con iPhone 12 che raggiunge un massimo di 15W wireless e 20W in modalità cablata, a differenza di molti dei migliori smartphone Android che arrivano fino a 120W. Con iPhone 13 le cose potrebbero cambiare.

Come afferma EverythingApplePro, secondo il leaker Max Weinbach, le bobine di ricarica wireless della serie iPhone 13 saranno più grandi, forse per garantire velocità di ricarica più alte.

Dai nuovi iPhone non ci aspettiamo velocità di ricarica ai livelli delle controparti Android, ma anche solo un piccolo miglioramento sarebbe gradito.

Stay cool

Una bobina più grande porterebbe altri vantaggi, come per esempio una migliore gestione del calore durante la ricarica e il supporto per la ricarica wireless inversa, che vi permetterebbe di ricaricare altri smartphone e accessori come gli AirPods tramite il vostro iPhone.

Non abbiamo notizie certe a tal proposito, ma l'arrivo di questa nuova funzione avrebbe senso considerato che gli ultimi top di gamma Android come la serie Samsung Galaxy S21 la includono.

Weinbach in precedenza aveva affermato che la serie iPhone 13 sarà dotata di magneti per la tecnologia MagSafe più potenti, in modo da garantire un'adesione migliore degli accessori. É possibile che le nuove bobine servano anche a questo scopo.

Non ne sapremo di più fino a settembre, quando il nuovo iPhone 13 verrà presentato.

