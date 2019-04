Huawei P30 Pros kamera har blitt enda bedre

Vi har nettopp gitt førsteplassen på vår toppliste over de beste telefonkameraene til Huawei P30 Pro, og nå blir Huaweis flaggskip enda bedre.

Den lovede dobbelopptaksfunksjonen har nemlig ifølge XDA Developers ankommet via en programvareoppdatering, og den lar deg fange video fra to perspektiver samtidig.

Lanseringsnotatene for oppdateringen oppgir at du nå kan spille inn både panorama- og nærbildeopptak samtidig, og i praksis ser dette ut til å bety at du filmer med både vanlig og innzoomet bildevinkel samtidig.

Oppdateringen er ikke sluppet globalt ennå, men vi vet allerede hvordan opptakene ser ut og nedenfor kan du se et eksempel. (Legg merke til at det kun ser ut til å gjelde P30 Pro, så P30-eiere får nok dessverre ikke tilgang til dette).

P30 Pro er utstyrt med hele fire kameraer til sammen, og ved siden av hovedkameraet får du et telefotokamera (som brukes til den nye funksjonen), et ultravidvinkelkamera og det dybdekamera. På forsiden sitter det for øvrig ett ensomt selfie-kamera.

Huawei P30 Pro takler svakt lys med glans sammenlignet med konkurrentene, og hovedkameraet på 40 MP slår tidvis også Google Pixel 3.

Vi venter at Huawei kommer til å fortsette å forbedre kameraet sitt gjennom oppdateringer, men det gjenstår å se om de klarer å beholde tronen når Google Pixel 4 dukker opp.