Kameraet i Huawei P30 Pro er lige blevet endnu bedre

Vi har for nyligt opdateret vores liste med de bedste kameratelefoner , hvor Huawei P30 Pro nu har indtaget førstepladsen, som den telefon der tager de bedste billeder i 2019.

Den lovede dual-view video-indstilling er ifølge XDA Developers , netop ankommet i en softwareopdatering, og lader dig optage video fra to perspektiver.

Helt konkret får du nu mulighed for at optage video i ”panoramic”- og ”close-up”-tilstand på samme tid. Dette ifølge den officielle beskrivelse afEMUI 9.1.0.153 i Kina. I praksis optager dette både i standard og zoomet tilstand. Opdateringen er stadig ikke ude over alt, men vi ved hvordan de endelige optagelser kan se ud: det ligner en video med to billeder ved siden af hinanden, som demonstreret herunder. (beklager Huawei P30 -ejere – rapporten antyder, at opdateringen kun kommer til P30 Pro.)

P30 Pro kombinerer kræfterne i hovedkameraet og telelinsen, som er kirsebærret på toppen. Der er fire kameraer i alt på telefonens bagside (de to nævte plus en vidvinkel og dybesensor time-of-flight-linse) samt et frontkamera. Hele kamerasetuppet håndterer scenner med lidt lys uden problemer, sammenlignet med konkurrenterne, og hovedkameraet på 40MP slår nogle gange Google Pixel 3 .