Test: Huawei P30

Huawei P30 har et av de beste mobilkameraene vi har opplevd, med funksjoner som en fantastisk optisk zoom og en nattmodus andre mobiler bare kan drømme om, men ut over det oppleves telefonen som en helt grei mobil i midtsjiktet, og ikke som en toppmodell.

Oppdatering: vi har fått litt mer tid mer Huawei P30, og særlig fått brukt kameraet i et bredt spekter av innstillinger og situasjoner. Vi har hatt det så gøy med dette, at denne mobilen har gitt oss en helt ny inspirasjon til å ta bilder.

Huaweis mobiler i P-serien er blitt kjent som fantastiske enheter for fotografering – det er jo tross alt også hva bokstaven P står for – og med Huawei P30 har selskapet helt klart satt seg fore å skape enda en enhet som ruver høyt over konkurrentene med hensyn til kameraoppsettet.

Den ble lansert i Paris 26. mars, sammen med Huawei P30 Pro , og dessuten en lang rekke andre dingser, og Huawei ønsker at denne mobilen skal «revolusjonere» måten folk tar mobilbilder på. Men kan P30 levere i henhold til disse vidløftige forventningene?

Og selv om P30 hadde de beste fotoegenskapene i verden, er det mange flere sider ved en mobil enn bare kameraet. Dermed er det også nødvendig å spørre om den leverer på det nivået vi forventer av en toppmodell, når det gjelder de andre funksjonene og den generelle ytelsen?

Pris og tilgjengelighet

Etter lanseringen 26. mars 2019 gjorde Huawei både P30 og P30 Pro umiddelbart tilgjengelig i Europa.

Image credit: TechRadar

I Norge må du ut med rundt kr. 6800,- for en Huawei P30. Denne modellen kommer bare i én variant, med 6 GB RAM og 128 GB intern lagringsplass, men det finnes mange nok fargevarianter til å gi deg følelsen av variasjon likevel.

Den beste kameramobilen noen sinne?

Hvis du vurderer å kjøpe en Huawei P30, er det trolig på grunn av fotoegenskapene, og det triple kameraoppsettet er nok til å konkurrere med det beste fra Samsung og Apple.

Hovedkameraet har et beist av en vidvinkellinse på 40 MP. Huawei kaller det et Super Spectrum-kamera, og det «ser» RYYB-lys (rødt, gult, gult, blått) i stedet for det vanlige i RGB (rødt, grønt, blått), noe som gjør at det kan hente inn et bredere fargespekter for å skape rikt detaljerte bilder, og Huawei hevder dessuten at dette skal gjøre kameraet spesielt velegnet for opptak ved svak belysning.

Bilde: TechRadar

I tillegg er telefonen utstyrt med et ultravidvinkelkamera på 16 MP og et telelinsekamera på 8 MP, der det sistnevnte bidrar til kjappere autofokus i tillegg til 30x optisk zoom, slik at du kan komme tett inntil objekter som befinner seg langt borte.

På papiret låter alt dette veldig bra, og når du i tillegg får med et frontkamera på 32 MP for selfiebilder av unødvendig høy kvalitet, kan det se ut til at Huawei P30 har det beste kameraoppsettet på markedet (med unntak av P30 Pro, som leveres med en 50x zoom og et ekstra kamera med dybdesensor som gir bedre bokeh-bilder), men du må gå til kameraavdelingen av denne testen for å finne ut hvor godt det klarte seg i praksis.

Design og skjerm

Når det gjelder den fysiske størrelsen, er vel Huawei P30 selve definisjonen på en telefon i mellomformatet, med målene 149,1 x 71,4 x 7,5 mm. Og med en vekt på 165 gram har den nesten eksakt samme størrelse som Samsung Galaxy S10 , selv om P30 er litt tyngre.

Både forsiden og baksiden av telefonen er dekket av Corning Gorilla Glass, som sammen med de avrundede hjørnene og det elegante designet, gir P30 et førsteklasses utseende. Imidlertid er mobilens øvre og nedre kant flate, mens sidene er avrundet, og sammen med den litt for fremtredende kamerautbulningen på baksiden, trekker dette litt ned, selv om vi har sett telefoner som Xiaomi Mi 9 , hvor dette oppsettet var enda mer klumpete.

Bilde 1 av 2 Bilde: TechRadar Bilde 2 av 2 Bilde: TechRadar

Bunnen av enheten rommer utgang for USB-C og 3,5 mm lydutgang, og på høyre side finner vi volumjustering og påknapp.

Det at det finnes en hodetelefonutgang her, er litt overraskende med tanke på at Huawei P20 ikke hadde en slik. Personlig er vi glade for å se at den er kommet tilbake, til tross for at P30 ble lansert parallelt med de trådløse Huawei FreeLace -ørepluggene, som kobles til enheten via USB-C-utgangen for lading og oppsett. Selskapet var altså egentlig ikke nødt til å gjeninnføre lydutgangen.

Huawei P30 skiller seg ut fra andre telefoner med sitt fargerike ytre, ettersom den leveres i en rekke fargevarianter: Amber Sunrise (stort sett oransje), Breathing Crystal (blekblå), Aurora (litt kraftigere blå) i tillegg til standardmodeller i svart og hvitt.

Vi brukte Aurora-utgaven i denne testen, og mange bemerket hvor bra den så ut – den skiller seg virkelig markant fra andre telefoner.

Image credit: TechRadar

Den 6,1-tommers OLED-skjermen tar opp en imponerende andel av telefonens fremside, og brytes bare av en «dråpenedsenkning» øverst, der frontkameraet er montert. Skjermen har en oppløsning på 2340 x 1080, og støtter Full HD+, slik at du får et større spenn i det lyse fargespekteret og livligere fargetoner.

Skjermens maksimale lyshetsgrad er markant kraftigere enn skermene på mobiler vi har sammenlignet den med, men selve fargene virket noe blekere, noe vi bare la merke til side om side med andre telefoner, så forskjellen er ikke av den vesentlige sorten.