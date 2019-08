Huawei Mate 30-serien kan få markedets raskeste trådløse lading

Huawei har eksperimentert en del med trådløs hurtiglading de siste årene, men et nytt rykte peker mot at Huawei Mate 30-serien får den raskeste ladeteknologien til nå.

Ifølge en populær kinesisk blogger, planlegger nemlig selskapet å ta i bruk 25 W trådløs lading, noe som vil sikre at disse telefonene får den raskeste trådløse ladingen på markedet.

Xiaomi Mi 9 støtter for øyeblikket 20 W lading, og det er lite sannsynlig at Huaweis teknologi kommer til levere dramatisk høyere ladehastighet, men vi burde kunne forvente en merkbar forskjell. Ikke minst vil de nye telefonene eventuelt lade mye raskere enn resten av telefonene på markedet.

Her er vår guide til de beste mobilene på markedet akkurat nå

Huawei kan dukke opp på IFA 2019

Ryktet peker for øvrig mot at Huawei skal ta i bruk teknologien både i Huawei Mate 30 og i Mate 30 Pro.

Det skal imidlertid sies at vi ikke har mulighet til å verifisere kilden til dette ryktet, så vi skal ikke uten videre ta det for god fisk. Det gir likevel mening at Huawei ønsker å lede an innen denne teknologien, med tanke på at de også var tidlig ute med kablet hurtiglading. For eksempel støtter Mate 20 Pro opptil 40 W over kabel.

Det skal sies at Huawei er slått av Samsung Galaxy Note 10 som takler 45 W, men Huaweis teknologi fungerer til gjengjeld rett ut av esken mens Samsungs telefoner krever at du kjøper en egen hurtiglader for å oppnå slike hastigheter.

De ferskeste ryktene peker mot at Huawei Mate 30-serien skal lanseres 19. september, og det er ventet at de nye telefonene skal utstyres med en helt ny Kirin 990-brikke.

Huawei har også bekreftet at de har utsatt lanseringen av brettbare Huawei Mate X til november.

Kilde: GSMArena