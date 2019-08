Huawei Mate 30 kan få den hurtigste trådløse opladning på markedet

Huawei har eksperimenteret med hurtig opladning (fast-charging) af deres telefoner i de seneste år. Ifølge et nyt rygte, vil Huawei med Mate 30 modellerne introducere den hurtigste trådløse oplader til dato.

Ifølge en populær kinesisk blogger har virksomheden planer om at præsentere en 25W trådsløs oplader, hvilket vil være den kraftigste trådløse oplader på markedet.

Lige nu har Xiaomi førertrøjen på med Xiaomi Mi 9, der kan klare 20W trådløs opladning. Huaweis teknologi vil næppe skabe en stor forandring på området, men det bør være muligt at oplade sin mobil lidt hurtigere end Xiaomi og meget hurtigere end andre trådløse opladere.

Se vores liste med de bedste Huawei mobiler

Alt hvad du behøver at vide om Huawei forbuddet

Huawei kommer måske på IFA 2019

Ifølge rygtet har Huawei planer om at lancere teknologien på begge deres kommende mobiler - Huawei Mate 30 og Huawei Mate 30 Pro.

Vi kan ikke bekræfte kilden til denne historie, så man skal tage den med et gran salt. Når det er sagt, så vil det efter vores mening give mening, at Huawei flytter grænserne for, hvad der er muligt inden for trådløs opladning, når virksomheden tidligere kunne præsenteret den hurtigste kableopladning (op til 40W) på Mate 20 Pro.

Den rekord er siden blevet slået af Samsung Galaxy Note 10-serien med 45W, men Huaweis teknologi er inkluderet i æsken, hvor man hos Samsung skal købe en ekstra, dedikeret oplader for at ramme tophastigheden, når man oplader.

Ifølge de nyeste rygter kan vi forvente at se Huawei Mate 30-serien blive lanceret den 19. september, og det forventes, at begge de nye telefoner kommer med et Kirin 990 chipset.

Huawei har også bekræftet, at de udskyder salget af deres foldbare Huawei Mate X til november i år.

Via GSMArena