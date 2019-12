Lækkede billeder af Huawei Mate 30 Pro viser skærmen og ansigtsgenkendelses-tech

Uofficielle billeder af den kommende Huawei Mate 30 Pro er blevet lækket til det sociale medie Weibo, og giver os det indtil videre bedste indblik i, hvad Huaweis næste flagskib har at byde på.

Billederne som blev repostet af Tme.net, viser en stor buet skærm og hvad der ligner en sofistikeret form for frontvendt kamerateknologi – måske et tegn på, at Huawei er ved at klargøre sin egen rival til Apples Face ID.

Selvom de nye lækkede billeder ikke helt passer med tidligere lækager – som viste et kamerahul i stil med det vi ser på Samsungs telefoner i dag – kan dette være Huaweis nyeste tilgang i et forsøg på at forbedre P30-telefonerne.

Mate 30 Pro kan ifølge kilderne ende med at få en gigantisk 6.7-tommer stor skærm, hvilket ser ud til at passe med de nye billeder herunder. Hvad indmaden angår, peger tipperne på en Kirin 985-processor og et 5G modem. På bagsiden forventer vi et quad-linsekamera – selvom vi bør understrege, at ingen af disse detaljer er bekræftet på nuværende tidspunkt.

Billede 1 af 3 (Image credit: Tme.net) Billede 2 af 3 (Image credit: Tme.net) Billede 3 af 3 (Image credit: Tme.net)

Ser vi bort fra de udfordringer, som ligger i at udvikle en telefon, kæmper Huawei samtidig med truslen fra USA og den måske snarlige afbrudte tilgang til Android-styresystemet. På nuværende tidspunkt tyder alt på, at Mate 30 Pro vil blive udstyret med Android Q. Holder Huawei fast i det bredere hak på skærmen til at huse den avancerede kamerateknologi, vil dette samtidig matche designet af Huawei Mate 20 Pro – som var en af vores yndlingstelefoner i 2018.

Huawei er under et kæmpe pres i forhold til at levere noget, der er endnu bedre, samtidig med at de kæmper med presset fra USA. For nuværende ser oktober ud til at være det bedste bud på, hvornår vi får Mate 30 Pro at se.