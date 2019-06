Lanceringen af Huawei Mate X udskydes

Efter afsløringen af problemerne med Samsung Galaxy Fold, som gik i stykker, når du foldede den sammen , har Huawei med deres Huawei Mate X haft chancen for at blive de første til at lancere en foldbar telefon til masserne. Men nu har Huawei også udskudt deres lancering.

Under en samtale med CNBC har Huawei fortalt, at de skubber lanceringen af Mate X fra juni til september. De gør dette for at kunne teste enheden yderligere og sikre sig, at den ikke går i stykker efter kort tids brug.

En talsperson fra firmaet fortalte CNBC ”vi ønsker ikke at lancere et produkt, som ødelægger vores renomme”. Her kan det så diskuteres, om Huaweis ry allerede ligger i ruiner, dog af andet end hardware-relaterede grunde…

Er der en anden årsag til forsinkelsen?

Der er en elefant i Huaweis foldbare lokale i form af Googles afbrudte samarbejde med Huawei , hvilket betyder, at fremtidige Huawei-telefoner efter august ikke vil kunne benytte Android-operativsystemet, hvis der ikke kan indgås en aftale imellem Huawei og Google (eller mere præcis imellem USA og Kina).

Fordi fremtiden for Huawei er usikker, vil forbrugere være tilbageholdende med at købe nuværende Huawei-enheder, af frygt for at de ikke vil være understøttet ret meget længere i forhold til apps og sikkerhedsopdateringer

Det virker derfor mere end tilfældigt, at Huawei nu skubber lancerinen af sin nyeste telefon til efter deadlinen i august. Om Huawei så ender med at slutte fred med Google, lancerer sit eget operativsystem eller helt stopper med at producere smartphone, bliver vi meget klogere til september.

Vi bliver desuden klogere på Huawei Mate X og dennes skæbne i slutningen af 2019. Vi skal naturligvis holde jer opdateret som historien udfolder sig.

Via The Verge