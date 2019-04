Honor 20 Lite kan få tre kameraer på baksiden

Vi har hørt rykter om at Honor 20 skal bli tilgjengelig så tidlig som i slutten av april, og nå kan det se ut som den ikke vil dukke opp alene – i hvert fall om vi skal stole på de siste ryktene fra nettstedet WinFuture.

De har nemlig sluppet store mengder informasjon om den rimeligere utgaven av Honor 20, og der kommer det blant annet frem detaljer om skjermstørrelse og kameraoppsett.

Ifølge WinFuture, skal telefonen få et trippelt kamera med et hovedkobjektiv på 24 MP, et ultravidvinkelobjektiv på 8 MP og et dybdekamera på 2 MP. På forsiden vil det sitte et selfie-kamera på 32 MP.

Disse spesifikasjonene minner en del om Huawei P30 som har et hovedkamera på 40 MP, et vidvinkelkamera på 16 MP og et telefotokamera på 8 MP, mens frontkameraet er på 32 MP. Dette gir også mening siden begge de to telefonene gjør bruk av kamerateknologi fra Leica.

En merkelig detalj som kommer frem i WinFutures artikkel er det faktum at telefonen skal ha en microUSB-port til lading. Dette virker litt gammeldags i 2019, og det kan få telefonen til å virke litt datert.

Utover det hevder WinFuture at Honor 20 Lite får et Kirin 710-brikkesett, altså det samme brikkesettet som vi forventer å se i Huawei P30 Lite, i tillegg til 4 GB RAM som er ganske vanlig, og lagringsplass på 128 GB som også bør være nok for de fleste. Batteriet skal være på 3400 mAh.

Vi kan ikke være sikre på at alt dette stemmer, men i og med at Honor ofte gjenbruker funksjoner og spesifikasjoner vi tidligere har sett i Huawei-flaggskip, så virker dette sannsynlig.

Foreløpig vet vi heller ikke når verken Honor 20, Honor 20 Pro eller Honor 20 Lite skal lanseres, men vi går ut ifra at det ikke er langt unna.