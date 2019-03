Det kommer tydeligvis en Huawei P30 Lite også

Huawei har nettopp lansert P30 og P30 Pro, men vi så ikke noe til en tredje Lite-utgave slik vi fikk med P20-serien. Nå kan det likevel virke som det finnes en slik telefon, for den er allerede tilgjengelig for forhåndsbestilling i flere nettbutikker på Filippinene.

Det er nettstedet Revu som melder at blant andre nettbutikken Abenson tilbyr P30 Lite med en skjerm på 6,15 tommer, oppløsning på 1080 x 2312 piksler, skjermhakk på toppen og en smal skjermkant nederst.

Den skal også har et trippelt kamera på baksiden med hovedkamera på 24 MP, et vidvinkelkamera på 8 MP og en dybdesensor på 2 MP. På fronten sitter det et selfie-kamera på 32 MP.

Bilde 1 av 2 P30 Lite ligner mye på P30 (Bilde: Abenson) Bilde 2 av 2 Bilde: Abenson

På innsiden skal det sitte en åtte kjerners Kirin 810-prosessor (altså en svakere brikke enn den du finner i de andre P30-telefonene), i tillegg til 6 GB RAM, 128 GB lagring, et batteri på 3340 mAh med hurtiglading og fingeravtrykkleser på baksiden.

Som du kan se av bildene over er baksiden tydeligvis av glass, og blant de ulike fargevalgene finnes det en med gradert overgang fra lilla til blått. Den har også 3,5 mm hodetelefonutgang.

Salgsstart for P30 Lite er oppgitt til 10. april eller 4. april, avhengig av hvor du befinner deg, og prisen er oppgitt til 16.990 filippinske pesos (rundt 2800 kroner).

Alt dette ser jo overbevisende ut, men vi er likevel ikke helt sikre om at dette stemmer før vi hører om P30 Lite direkte fra Huawei. Vi vet heller ikke sikkert hvilke land den eventuelt vil bli solgt i. På den andre siden fikk jo P20 en lite-versjon, så hvorfor skulle ikke etterfølgeren også få det?

