Google prøver å få bukt med tvilsomme annonser – bannlyser milliarder

Google fjernet flere milliarder annonser og bannlyste millionvis av markedsføringskontoer fra Google Ads-nettverket i 2021, i et forsøk på å beskytte sine brukere mot forskjellige ondsinnede aktører og svindlere.



Informasjonen om arbeidet er å finne i Googles ferske 2021 Ads Safety Report, der søkegiganten skriver at brukertrygghet er «helt på toppen» av listen over selskapets prioriteringer.



Google sier at de totalt fjernet 3,4 milliarder annonser, satte restriksjoner på over 5,7 milliarder annonser og at 5,6 millioner markedsføringskontoer.

Nye retningslinjer og systemer

Av de 3,4 milliardene annonsene som ble fjernet var det 652 millioner som ble tatt for misbruk av markedsføringsnettverket og 286 millioner som ikke fulgte reglene for pornografisk innhold. 136 millioner ble fjernet på grunn av merkevare-konflikter, mens 125 millioner hadde «upassende innhold». Andre årsaker inkluderte uriktige fremstillinger, gambling, medisinske og helsetilbud-relaterte fremstillinger, problemer med opphavsrett og alkohol.



Google forteller også at de stoppet upassende annonser hos 63 000 utgivere og på 1,7 milliarder sider produsert av utgivere.



Ifølge Google var dette mulig å få til på grunn av nye systemer og retningslinjer som ble lansert i fjor.

I 2021 introduserte selskapet et «multi-strike»-system som rettet seg mot alle som ved gjentatte anledninger brøt regelverket, i tillegg til mer enn 30 forskjellige retningslinjer og restriksjoner som markedsførere og utgivere måtte forholde seg til. Dette inkluderte blant annet en retningslinje som forbød forherligende innhold om klimafornektelse og en sertifiseringsprosess for amerikanske helseforsikringstilbydere.

Google sier at åpenhet og kontroll vil fortsette å være nøkkelelementer for selskapet i fremtiden: «Vi fortsetter å implementere innovasjoner innen funksjoner som 'About this ad'-menyen, for å hjelpe deg med å forstå hvorfor en annonse ble vist, og hvilken annonsør som er ansvarlig».



«Vi vil fortsette å investere i retningslinjer, våre team med eksperter og i håndhevelsesteknologi, slik at vi ligger et skritt foran potensielle trusler.»