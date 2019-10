Fortnite Chapter 2 er her – men du må laste det ned før du kan spille

Fortnite Chapter 2 er i gang! Det neste kapittelet av det populære spillet er nå tilgjengelig for nedlasting på PC, konsoll og mobil, og det markerer også slutten på to stressende dager med venting og stirring på et sort hull for millioner av Fortnite-spillere verden over.

Du skal imidlertid være klar over at du må laste ned en ganske stor oppdatering før du kommer i gang, og Fortnite kapittel 2 tar opp 5,27 GB lagringsplass på mobil, mens konsollversjonen tar 13 GB og PC-versjonen tar 14,9 GB.

Hvis du er i gang med å laste ned spillet men ikke klarer å vente på å se hvordan det nye kartet ser ut, kan du jo ta en titt på Twitch der streamere er godt i gang med å vise frem det nye kartet.

Førsteinntrykket er at Chapter 2 bringer med seg en visuell oppgradering. Også menyene har fått en overhaling, og det nye Battle Pass-et bringer selvfølgelig med seg en haug med nytt innhold i form av skins og andre gjenstander.

Hva handler dette om?

Hvis du ikke har fått med deg de siste dagenes hendelser i Fortnite, så kan vi kort oppsummere dette med at spillere som spilte på søndag opplevde at hele spillet ble slukt av et sort hull, og at hele Fortnite har vært nede i to døgn.

Nå er altså spillet tilbake i helt ny drakt og med et nytt kart med nye steder å utforske. Ikke minst har man fått evnen til å svømme, noe som går godt sammen med vann-temaet som preger kartet. Vi skal holde denne saken og vår Fortnite Chapter 2-guide oppdatert etter hvert som vi får vite mer.