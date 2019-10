Fortniten seuraava kappale käynnistyi – tältä näyttää suositun battle royale -pelin uusi kartta

Fortnite Chapter 2 on käynnistynyt! Suositun battle royale -pelin seuraava vaihe on alkanut PC:llä, konsoleilla ja mobiililaitteilla, kun pari päivää kestänyt pimennys on saapunut päätökseen.

Uusi kausi vaatii mobiililaitteilla 5,27 gigan latauksen, PC:llä 14,9 gigan latauksen ja konsoleilla noin 13 gigan latauksen toimiakseen.

Jos et malta kuitenkaan odottaa latausta, Fortniten virallinen Twitter-tili on alkanut suoratoistaa testikuvaa pelin uudesta saaresta. Voit katsoa videota alapuolelta tai siirtyä esimerkiksi DrLupon Twitch-lähetykseen. Videon perusteella Fortnite Chapter 2 uudistaa kartan lisäksi myös pelin ulkoasun, joka saa sen tuntumaan DrLupon mukaan "kuin täysin uudelta peliltä".

Lähetyksessä nähdään samalla uudistunutta valikkoa ja Battle Passia, jotka sisältävät muun muassa uusia vaatteita ja varusteita hahmoille.

Mistä on oikein kysymys?

Epic on tunnetusti antanut ennakkopääsyn tunnetuille striimaajille tiettyjen pelimuotojen ja Fortnite-tapahtumien yhteydessä ennen näiden virallista julkaisua.

Dr Lupo on toistaiseksi ainoa henkilö, joka lähettää pelikuvaa uudesta kartasta, joskin hän pelaa muiden striimaajien kanssa: "DrLupo lähettää tiimilähetystä yhdessä CouRageJD:n, SypherPK:n ja JordanFisherin kanssa". Koko ryhmän lähetystä voi seurata täältä.

Jos et ole puolestaan seurannut Fortniten ympärillä viime päivinä pyörinyttä uutisointia, valtava musta aukko imi hiljattain koko pelin sisäänsä, minkä myötä sen serverit ovat olleet parin päivän ajan kiinni.

Uuden kauden myötä Fortniten pelaajat saavat pelattavakseen kokonaan uuden vesivoittoisen kartan, uusia pelimekaniikkoja veneiden, kalastuksen ja pogo-keppien voimin sekä runsaasti uutta kerättävää.