Får iPhone 13 en skjerm på 120 Hz? Vi har samlet alle ryktene

iPhone 13-serien forventes lansert i september, og basert på ryktene vi har blitt servert så langt er det ikke noen drastiske forandringer kontra iPhone 12 vi forventer at vi vil se på markedet senere i år. Vi regner likevel med at det blir en del nyvinninger, og det er særlig én stor skjermoppgradering vi håper vi ser i enkelte modeller.



Det er altså skjermen vi fokuserer på her. Under finner du en oversikt over alle ryktene omhandlende iPhone 13-skjermen vi har sett hittil, sammen med en liten vurdering av hvor sannsynlig det er at ryktene går troll i år. Det store spørsmålet er hvorvidt Apple nå endelig vil lage skjermer med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.



Så, hvis du er av typen som fokuserer på det visuelle når du handler telefoner, så er det bare å lese videre, for å få mer innsikt i hva du kan forvente å se i iPhone 13-serien.

Apples Pro-modeller i iPhone 13-serien kan få bedre oppdateringsfrekvens (Image credit: Future)

Ryktet som har dukket opp flest ganger i tilknytning iPhone 13 er at serien, eller i det minste enkelte modeller i serien, kan komme til å inneholde en skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Dette er selvsagt en stor oppgradering, og er, synes vi, en av de mest spennende aspektene ved iPhone 13-serien, siden det vil føre til en mer flytende opplevelse i alt man bruker telefonen til. Spørsmålet er om det er i år vi får høyere oppdateringsfrekvens.



Det er ennå litt tidlig å slå fast noe som helst, men akkurat nå ser det ganske så sannsynlig ut, siden det er såpass mange kilder som har sagt det samme (opptil flere ganger.) Vi hørte først om nyvinningen i oktober 2020, og det er ingen ryktemakere som hittil har sagt at iPhone 13 ikke kommer til å få forbedret oppdateringsfrekvens.





En annen gladnyhet er at Apple later til å vurdere å implementere LTPO (low-temperature polycrystalline oxide)-skjermer i iPhone 13-serien, noe som gjør at telefonene kan variere oppdateringsfrekvensen etter behov. Dette vil si at modellene automatisk går over til en lavere oppdateringsfrekvens når 120 Hz ikke vil ha noen innvirkning på hvordan man opplever innholdet, noe som gjør at telefonene får bedre batteritid.



Når det er sagt, så er det mange som mener at det bare er iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max som kommer til å få en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, så hvis du higer etter denne funksjonaliteten, så blir det antageligvis ikke billig.



Det er også mulig at iPhone 13-serien kommer til å få enda høyere oppdateringsfrekvenser enn 120 Hz. Årsaken til at vi tror dette er en mulighet er at et Apple-patent i det siste har florert på nettet, som viser en teknisk løsning som åpner for 240 Hz. Vi blir likevel overrasket om Apple gjør et byks fra 60 Hz helt opp til 240.



Selv om vi er ganske sikre på at i det minste Pro-modellene kommer til å få en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, så ville det heller ikke være en verdensnyhet om Apple velger å fortsette i samme gamle spor, særlig siden mange mente at 120 Hz var på vei til iPhone 12-serien også – uten at det gikk troll i ord.

En skjerm som alltid er på

Det er ikke sikkert skjermen som sitter i iPhone 13 noensinne kommer til å skru seg av (Image credit: TechRadar)

En annen hendig funksjon som kanskje kan ende opp i iPhone 13-serien er en skjerm som alltid er på. Dette er noe mange Android-telefoner har hatt i årevis, og det gjør at man kan se basal informasjon som eksempelvis dato, klokkeslett og varsler, uten å slå skjermen helt på.



Disse detaljene vises kontinuerlig, men stort sett i svart/hvitt, med de aller fleste piksler avslått, slik at telefonen ikke bruker for mye strøm.

Selv om det har versert rykter om denne funksjonaliteten, så er det ikke noe vi har hørt altfor mye om, og heller ikke fra mange separate kilder, så vi er slett ikke sikre på om dette er noe vi får se i iPhone 13-serien. Samtidig er dette en svært hendig funksjon, og antageligvis ikke spesielt vanskelig å implementere, så vi blir heller ikke spesielt overrasket om Apple har slengt det med.



Hvis 2021 blir året vi får slike skjermer, så regner vi med at det kommer til å gjelde i alle iPhone 13-modellene – og kanskje til og med i enkelte eldre iPhone-varianter, via en programvareoppdatering.

De samme størrelsene

Don't expect a change in size or resolution (Image credit: TechRadar)

Noe som antageligvis kommer til å forandre seg lite (eller ingenting), basert på dagens rykter, er skjermstørrelser og oppløsning. Med andre ord er det antageligvis snakk om en iPhone 13 mini med en skjerm på 5,4 tommer og en oppløsning på 1080 x 2340; en iPhone 13 og iPhone 13 Pro med en skjerm på 6,1 tommer og en oppløsning på 1170 x 2532; og en iPhone 13 Pro Max med en skjerm på 6,7 tommer og en oppløsning på 1284 x 2778.



Vi har dog hørt mer snakk om størrelsene enn oppløsningene, så selv om det ikke er noen som egentlig krangler om akkurat dette aspektet, så er det fortsatt mulig at både størrelsene og oppløsningene blir annerledes enn i fjorårsmodellene, men vi har altså våre tvil.

En beskjeden oppgradering

Alt i alt så kan vi si at fasiten antakeligvis blir at iPhone 13-serien ikke blir den helt store oppgraderingen kontra iPhone 12-serien når det gjelder skjermene. Det er bare to forbedringer det per nå går rykter om – høyere oppdateringsfrekvens og en skjerm som alltid er på, og førstnevnte kommer antageligvis kun til å være å finne i de to toppmodellene, mens det er vanskelig å si om sistnevnte i det hele tatt blir noe av.



Hvis du vil ha den aller beste iPhone-skjermen mulig er det med andre ord antakeligvis Pro eller Pro Max-modellene du bør gå for; og hvis du ikke bryr deg noe særlig om bedre oppdateringsfrekvens er det antakeligvis ikke rare oppgraderingen du vil få med iPhone 13-serien.