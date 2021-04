To iPhone 13-modeller skal etter sigende få LTPO-skjerm med 120 Hz oppdateringsfrekvens

iPhone 13-lanseringen – som forventes å finne sted i september – er bare en langsommer unna, og det seneste ryktet angående Apple-telefonen er at begge Pro-variantene kommer til å få LTPO-skjermteknologi og 120 Hz oppdateringsfrekvens.

Dette stammer fra den velkjente industrianalytikeren Ross Young, som tvitret at skjermoppgraderingen ikke bare skal være å finne i den dyreste Pro Max-modellen. I et senere innlegg bekreftet Young at de to Pro-telefonene forventes å ha teknologien.

Ryktene om bedre skjerm og oppdateringsfrekvens i de neste iPhone-modellene har versert en stund nå, faktisk helt siden før lanseringen av iPhone 12. Nå later det til at Apple har alt på plass for å gjøre nyvinningene en realitet.

Apple bruker allerede LTPO-teknologi i OLED-skjermene i Apple Watch og iPad Pro, så det kommer ikke bardus på at det nå ser ut til at iPhone også kommer til å få den oppgraderte skjermtypen – men foreløpig ser det ut til at basismodellen (iPhone 13) og iPhone 13 mini holder på den foregående teknologien en stund til.

Slik virker LTPO

LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) er en skjermteknologi som i bunn og grunn gjør panelene mer strømgjerrige, samtidig som de åpner for en variabel oppdateringsfrekvens – helt opp til 120 Hz i dette tilfellet, etter ryktene å dømme.

Man har tenkt at Apple har nølt litt med å bruke LTPO i iPhone-sortimentet på grunn av bekymringer rundt batteritid, så vi regner med at ingeniørene i Cupertino nå har vurdert teknologien som velfungerende sammen med batteriene som brukes.

Verken LTPO-teknologien eller 120 Hz-oppdateringsfrekvensen er spesielt kontroversielle spådommer når det gjelder hva slags innmat vi får se i iPhone 13 – vi har hørt litt av hvert fra innad i forsyningskjeden helt siden november, noe som tyder på at de neste Apple-telefonene vil få nettopp denne typen skjerm.

Samsung har vært det heteste tipset når det gjelder hvem som kommer til å produsere skjermpanelene i iPhone 13 i år. Av andre rykter om de nye telefonene, så har vi hørt snakk om en liten oppgradering av prosessoren (og dermed den generelle ytelsen.)

Kilde: MacRumors