«Draugen» slippes i mai – se den nye traileren for det norske spillet

Det norske spillselskapet Red Thread Games som står bak «Dreamfall Chapters», har nettopp sluppet en ny trailer for sitt kommende såkalte «fjord noir»-spill Draugen.

«Draugen» ble annonsert helt tilbake i 2013, og det var allerede da kjent at det skulle utspille seg på vestlandet på 20-tallet og bli preget av norske sagn og eventyr, men den nye traileren gir oss et bedre innblikk i hva spillet faktisk dreier seg om.

I traileren ser vi hvordan amerikaneren Edward Charles Harden ankommer det norske vestlandet for å lete etter sin forsvunnede søster. Han reiser sammen med den unge kvinnen Lissie som han har ansvar for, og sammen utforsker de to et lite kystsamfunn der noe mystisk tydeligvis har skjedd.

Traileren fremstiller en vakker men ganske stilisert utgave av norsk vestlandsnatur, og det er spennende å se særnorske fenomener som stavkirker og norske fjorder fremstilt i et dataspill.

På nettsidene sine legger også Red Thread Games stor vekt på rollen Lissie vil spille, og de understreker at hun er en uavhengig kompanjong som du kan interagere med gjennom et realistisk og dynamisk dialogsystem. I tillegg hintes det om at Edwards metale helse kommer til å på virke historien.

Som nevnt står Red Thread Games bak «Dreamfall Chapters», og lederen av studioet, Ragnar Tørnquist, stod også bak både «Den lengste reisen» og «Drømmefall» i tillegg til «The Secret World» og «Anarchy Online». Det burde jo bidra til å dra opp forventningene til «Draugen» for alle dem som hadde glede Funcoms klassikere.

«Draugen» skal slippes i løpet av mai 2019 for Xbox One, PS4 og PC via Steam og GOG.