Apple skal angivelig gjenoppta reparasjoner av eldre modeller

Apple gjør en veldig god jobb med å støtte eldre modeller når det kommer til programvare, men ikke hva gjelder reparasjoner.

Men ifølge 9to5Mac er det gode nyheter på den fronten, for Apple jobber nå med å lansere en pilot de kaller for «Repair Vintage Apple Products». Det nye reparasjons-programmet skal angivelig støtte et mindre utvalg av eldre Apple produkter som ikke lenger er i salg. Blant annet inkluderer listen iPhone 5 og MacBook Air (2012).

Listen over produkter er som følger:

MacBook Air (11 tommer, Mid 2012)

MacBook Air (13 tommer, Mid 2012)

iMac (21.5 tommer, Mid 2011) – Kun i USA og Tyrkia

iMac (27 tommer, Mid 2011) – Kun i USA og Tyrkia

I fortsettelsen av dette skal Apple legge til enda flere og eldre enheter på listen. Utvidelsen av støttede enheter skal oppdateres i bølger, og skal utvides med følgende enheter:

iPhone 4S – 30. november 2018

MacBook Pro (15 tommer, Mid 2012) – 30. november 2018

MacBook Pro (Retina, 13 tommer, sent 2012) – 30. desember 2018

MacBook Pro (Retina, 13 tommer, tidlig 2013) – 30. desember 2018

MacBook Pro (Retina, midten av 2012) – 30. desember 2018

Mac Pro (Midten av 2012) – 30. desember 2018

Du skal dermed kunne reparere alle enheter i listene over hos Apple Store eller sertifiserte partnere over hele verden, om ikke noe annet er skrevet i listen.

Om dette stemmer så vil det være en betydlig endring i Apples restriktive prosedyrer for reparasjoner av eldre modeller. På samme tid kan det også være Apple sitt forsøk på å introdusere betalt vedlikehold i forkant av bevegelsen som har oppstått i USA og Europa. Retten til å reparere, eller «Right to Repair», har mange tilhengere både her hjemme, ellers i Europa og i USA.

Blant annet vedtok amerikanske myndigheter nylig at man ikke kan straffes for å omgå kopisperrer eller andre mekanismer i sammenheng med reparasjoner.

