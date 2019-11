Apple kan återuppta reparationer av iPhone 4S, MacBook Air och andra äldre enheter

Apple gör ett fantastiskt jobb med att stödja sina äldre enheter med programvara, men har inte en lika bra historik när det kommer till att reparera dem.

Vi har dock goda nyheter, då det Cupertino-baserade företaget enligt en rapport från 9to5Mac planerar att lansera ett "Repair Vintage Apple Products"-program. Det här nya programmet skulle tydligen stödja ett mindre urval av äldre enheter från Apple som håller på att försvinna bort helt och hållet, som bland annat iPhone 5 (både GSM- och CDMA-versionerna).

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Den första listan över enheter som Apples nya program kan komma att inkludera är:

MacBook Air (11 tum, mitten av 2012)

MacBook Air (13 tum, mitten av 2012)

iMac (21,5 tum, mitten av 2011) – Enbart USA och Turkiet

iMac (27 tum, mitten av 2011) – Enbart USA och Turkiet

Enligt rapporter kommer Apple att lägga till fler äldre enheter till sitt "Repair Vintage Apple Products"-program i olika omgångar. Enligt 9to5Mac, är schemat för stöttad hårdvara detta:

iPhone 4S – den 30 november 2018

MacBook Pro (15 tum, mitten av 2012) – den 30 november 2018

MacBook Pro (Retina, 13 tum, slutet av 2012) – den 30 december 2018

MacBook Pro (Retina, 13 tum, början av 2013) – den 30 december 2018

MacBook Pro (Retina, mitten av 2012) – den 30 december 2018

Mac Pro (mitten av 2012) – den 30 december 2018

Programmet ska tydligen täcka alla ovannämnda enheter i Apple-butiker och auktoriserade tjänsteleverantörer över hela världen, om inte annat anges.

Om allt detta stämmer, skulle det innebära en stor vändning i Apples vanligtvis restriktiva reparationsvanor. Samtidigt känns det som att Apple planerar att försöka introducera ett betalt underhållsprogram innan eventuella ändringar kommer från Right to Repair-rörelsen, som fått allt fler följare och som gjorde stora framsteg under förra veckan.

Via The Verge