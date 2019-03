Analytiker spår fortsatt slutten på veksten til Microsofts Surface-produkter

Husker du analytikeren som i oktober i fjor spådde et tragisk endelikt for Microsoft sine Surface-produkter innen 2019? Uansett, nå er han tilbake og han har ikke endret mening.

Det er Steve Brazier, administrerende direktør i markedsanalyse-selskapet Canalys, som under selskapets eget arrangement Canalys Channels Forum 2018 uttalte at det fortsatt ikke gir noen mening for Microsoft å fortsette å lage Surface-produktene.

Brazier skal i følge The Register ha sagt at «jeg står fortsatt ved det faktum at det ikke gir noen mening for Microsoft å fortsette å lage produktet».

Det som er litt morsomt med akkurat denne uttalelsen er at Microsoft akkurat har fornyet tre av fire Surface-produkter, henholdsvis Surface Pro 6 , Surface Laptop 2 og Surface Studio 2 . De har også lansert et helt nytt produkt, nemlig Surface Headphones .

Og det som er enda bedre er at det i forkant av uttalelsen til til Brazier, har kommet frem at Microsoft nå er blant de fem største PC-produsentene i USA. Tallene stammer fra Gartner, og viser at Microsoft har en markedsandel på 4,1 prosent. Det er mer enn en dobling siden 2017.

Så hva skal man tro? Sjefen for Surface-divisjonen hos Microsoft, Panos Panay har også for kort tid siden uttalt seg om en helt ny produktkategori , og med nye versjoner av eksisterende produkter lansert så er det veldig lite sannsynlig at Microsoft kommer til å kaste inn håndkleet for Surface på dette tidspunktet. Ikke med den fremdriften som de nå viser.

Også toppledere i Lenovo og Dell har delt Braziers synspunkter tidligere. Dette er også de samme selskapene som har fremvist misnøye med at Microsoft nå er på vei inn i markedet som en PC-produsent også.

I sum får dette Braziers uttalelser til å virke grunnløse, og enn så lenge er det nok trygt å investere i et Surface-produkt. Noe som nok vedvarer i årene som kommer også, for alle beviser så langt viser at Surface har kommet for å bli.

Dette er de beste bærbare vi har testet hittil i år