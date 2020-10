5 ting du kanskje ikke fikk med deg under PS5-avsløringen

Dagens PS5-avsløring inneholdt en presentasjon av fremtidens PlayStation fra systemarkitekt Mark Cerny, og fokuserte på spesifikasjoner og forklaringer om hvordan den nye konsollen vil virke inn på fremtidens gaming.



Det var en innholdsrik konferanse proppet med sjargong og teknisk innsikt, så vi skal i denne artikkelen prøve å kutte gjennom tåken og klargjøre de fem viktigste tingene du trenger å vite om PS5, slik at du ikke trenger å tolke deg gjennom videoen i sin helhet.

Den nye SSD-en laster alt på et øyeblikk

Tidlig i praten la Cerny frem hvordan «nøkkelen til den neste generasjonen» er SSD, og at Cerny (og Sony) har reist verden rundt for å snakke med utviklere om hva de forventer av PS5. Gitt at utviklere ikke liker å bruke tid på å jobbe seg rundt tiden snurredisker bruker på å laste inn data har den mest ettertraktede funksjonaliteten vært SSD i PS5.



Cerny var innom hvordan mye design i kart blir til i et forsøk på å snike seg rundt begrensningene til tradisjonelle magnetbaserte harddisker, og brukte Haven City-kartet fra «Jak 2» som eksempel. Harddisken i PS4 kunne laste inn data i en hastighet på omlag 50-100 MB i sekundet, noe som gjorde at en gigabyte tok omtrent 20 sekunder å laste inn. Med SSD-en som sitter i PS5 kunne fem gigabyte ha blitt lastet inn på 20 sekunder i PS4, mens 2 gigabyte med data kan lastes inn på 0,27 sekunder på PS5.



Det er et ekstremt hopp i ytelse, noe som vil gjøre ventetiden på innlasting av data nesten ikke-eksisterende, og vil hjelpe stort med streaming av data når man faktisk er inne i spillet. Cerny snakket om at såkalt fast travel i spill kommer til å ende opp som en «blunk og du misser det»-situasjon.

Mark Cerny overrasket ingen når han begynte å snakke om hvor lang tid det tar å installere en patch på PlayStation 4, etter den har blitt lastet ned. Ifølge Cerny vil dette bli eliminert takket være SSD-en som følger med PlayStation 5.



Grunnen til dette er at på tradisjonelle harddisker vil man trenge å plassere data på spesifikke fysiske punkter (og ofte i duplikater) på magnetdisken for å kunne opprettholde korrekt overføringshastighet, dermed må helt nye filer lages for hver gang man oppdaterer et spill. Med SSD vil man ikke lenger trenge å lage nye filer av gamle filer, siden søketiden er lynrask, uavhengig av hvor på disken dataene befinner seg, så installasjoner og oppdateringer vil være, for å sitere Mark Cerny – «annerledes».

(Image credit: Sony)

«Tempest»-motoren vil revolusjonere lyd i spill

Cerny sa under videokonferansen at et spill er «dødt uten lyd», og at lyd beklageligvis fikk bare brøkdeler av prosesseringskraften fra Jaguar-prosessorene i PS4, hvilket er en skam, gitt hvor viktig det er å skape realisme i spill via lyd. PS3 og dens Cell-prosessor, sammen med PSVR ble nevnt som gode eksempler på hva som skjer når man har dedikert maskinvare til lyd. Ikke bare kan man lage imponerende lyd, men man kan også dytte lydprosessering til egen maskinvare istedenfor at dette spiser prosessorkraft av CPU-en, som trengs til andre aspekter av spillene.



PS5 vil støtte hundrevis av samtidige og avanserte lydkilder, og vil fokusere på å lage en følelse av nærhet og lokalitet. Regndråper blir brukt som et eksempel på hvordan man kan kreere en følelse av nærhet – ved å bruke 3D-lyd kan utviklere oppnå en følelse av innlevelse og realisme, og gjøre at man får inntrykk av at man for eksempel befinner seg midt inne i en storm.



For å gi et eksempel på hvordan 3D-lyd fungerer nevnte Cerny «Dead Space» – tidligere kunne man ikke helt klare å plassere hvor den siste snerrende fienden befant seg. Med PS5 vil man vite helt nøyaktig hvor uhumskhetene befinner seg. Cerny forklarte at dette vil man få til ved hjelp av å studere konstruksjonen av det ytre øret hos spillere, og hvordan dette brukes av hjernen til å posisjonere lydkilder. Drøssevis av ører har allerede blitt analysert, og man vil komme kunne til å velge en konfigurasjon som ligger nærmest nettopp hvordan øret ditt fungerer.

Man kan utvide SSD-plassen med tredjepartsdisker

PS5 har en relativt røslig SSD på 825 GB, men mange vil nok bekymre seg for at dette blir for lite plass nå som spill tar mer og mer plass. Noen ligger helt oppe i 100 GB om man bruker nedlastingsvariantene. Heldigvis finnes det håp for alle gamere som liker å ha drøssevis av spill installert. PS5 vil støtte enkelte M2-disker. Det vil være en ekspansjonsplass inne i selve maskinen der man kan oppgradere SSD-lagringskapasiteten.



Det er verdt å nevne at M2-disken er nødt til å være litt raskere enn PS5 sin lynraske SSD på grunn av måten PS5 prioriterer datatrafikk på. Sony har sin egen oppgraderte kontroller som laster inn spill i en hastighet på 5,5 GB i sekundet. Hvilke disker Sony går god for, og hvilke spesialiserte disker produsenter velger å lage forventes å bli annonsert om kort tid. Man kan også kople til en ekstern harddisk, særlig om man planlegger å ha PS4-spill installert (disse har lavere krav til innlastinghastighet). Dette er dårlige nyheter for Microsoft, som med Xbox Series X valgte å gå for proprietære SSD-er, noe som vil si at man kun kan kjøpe mer lagringsplass fra Microsoft, snarere enn fra (antatt billigere) tredjepartsprodusenter.

Nesten alle PS4-spill vil fungere ved lansering

Prosesseringskraften på 10,28 teraflop vil komme til god nytte i kjøringen av eldre spill – i tillegg til den selvsagte fordelen når man kjører PS5-spill. Cerny refererte til såkalt «native mode» under presentasjonen, som er en modus som vil gjøre at konsollen vil kunne opptre som tidligere maskinvare, slik at man kan forsikre seg om at PS4 og PS4 Pro-spill vil kunne spilles på PS5. De spesifikke modusene går under navnene «PS4 Legacy» og «PS4 Pro Legacy».



Cerny nevnte også at de 100 mest spilte PS4-spillene har blitt testet på den nye konsollen, og at «nesten alle» disse vil kunne spilles på PS5 ved lansering. Det er uklart hvordan spill fra PS1, PS2 og PS3 passer inn i bakoverkompatibilitet-planene til Sony, men det er i alle fall helt klart at det ikke er noen vits i å bytte bort PS4-spillene med det første.