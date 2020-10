5 ting du sikkert missede under PS5-afsløringen

Dagens PS5-afsløring indeholdt en præsentation af fremtidens PlayStation fra systemarkitekten Mark Cerny, og fokuserede på specifikationer om forklaringer på, hvordan den nye konsol vil fungere i forhold til fremtidens gaming.

Den var tæt pakket med information, ord og teknisk indsigt, så vi vil med denne artikel prøve at skære igennem og se på de fem vigtigste ting, som du bør vide om PS5, så du ikke selv behøver at afkode videoen i sin helhed.

Den nye SSD kan loade alt ind på et øjeblik

Tidligt i præsentationen kom Cerny ind på, at ”nøglen til den næste generation” er SSD og at Cerny (og Sony) har rejst verden rundt for at tale med udviklere om, hvad de forventer af PS5. Eftersom disse ikke gider skulle arbejde sig rundt om lange loadtider, efterspurgte mange en SSD i PS5.

Cerny kom ind på hvor hvordan designerne arbejder sig rundt om begrænsningerne i traditionelle skivebaserede harddiske, og brugte Haven City-kortet fra ”Jak 2” som eksempel. Harddisken i PS4 kan loade date med en hastighed på omkring 50-100MB pr. sekund, hvilket betyder, at det tager omkring 20 sekunder at loade én gigabyte. Med SSD’en som sidder i PS5 vil man kunne loade fem GB på 20 sekunder på PS4, imens man vil kunne loade 2GB på blot 0,27 sekunder på PS5. Det er et gevaldigt spring i ydelse, og noget som vil gøre ventetiden under loading af data næsten ikke eksisterende og være en stor hjælp til streaming af data, når man er inde i spillet. Cerny taler om såkaldt fast travel ender med at være en ”blik og du misser det”-situation.

Mary Cerny overraskede ingen, da han begyndte at tale om, hvor lang tid det tager at installere en patch på PlayStation 4, efter den var blevet downloadet. Ifølge Cerny vil dette blive elimineret takket være SSD’en, som er indbygget i PlayStation 5. Grunden til dette er, at traditionelle harddiske har brug for at placere data på specifikke fysiske punkter (og ofte i dubletter) på magnetskiverne for at kunne opretholde korrekt overførselshastighed, hvorved helt nye filer må gemmes hver gang man opdaterer et spil. Med SSD behøver man ikke længere lave nye filer af gamle filer, eftersom søgetiden er lynhurtig, uafhængig af hvor på disken dataene befinder sig, så installationer og opdateringer vil være, for at citere Mark Cerny – ”anderledes”.

(Image credit: Sony)

Den særlige ”Tempest”-motor vil revolutionere lyd i spil

Under videokonferencen sagde Cerny, at spil er ”døde uden lyd”, og at lyd beklageligvis kun blev tildelt brøkdele af processorkraften fra Jaguar-processoren i PS4, hvilket er en skam, i forhold til hvor vigtigt det er at skabe realisme i spil via lyd. PS3 og dens Cell-processor, sammen med PSVR blev nævnt som gode eksempler på, hvad der sker, når man har dedikeret hardware til lyden.

PS5 vil understøtte hundredevis af samtidige avancerede lydkilder og fokusere på at give en følelse af nærhed og lokalitet. Regndråber bruges som et eksempel på hvordan man kan skabe en følelse af nærhed – ved at bruge 3D-lyd kan udviklerne skabe en følelse af indlevelse og realisme og eksempelvis give en følelse af, at man befinder sig i en storm

Som eksempel på hvordan 3D-lyd fungerer nævnte Cerny ”Dead Space” – man har ikke tidligere præcist kunnet definere hvor den knurrende fjende befandt sig. Med PS5 vil man vide nøjagtig hvor bæsterne befinder sig. Verny forklarede, at dette vil man få hjæp til ved at studere formen på det ydre af øret hos spillerne og hvordan dette bruges af hjernen til at positionere lydkilder. Mange ører er allerede blevet studeret og man vil kunne vælge en form der ligner ens øre mest.

Du vil kunne udvide SSD-pladsen med tredjeparts SSD’er

PS5 er udstyret med en relativt stort SSD på 825GB, men mange vil nok tænke, at det ikke er nok, eftersom spil fylder mere og mere. Nogen er helt oppe på 100GB hvis man bruger dowload-versionen. Heldigvis er der håb forude. PS5 vil understøtte bestemte eksterne SSD’er. Det er værd at nævne, at M2-disken er nødt til at være lige så hurtig som PS5s egen SSD, på grund af måden konsollen prioriterer datatrafik på.

Sony har sin egen opgraderede kontroller som loader spil ind med en hastighed på 5,5GB i sekundet. Sony vil senere melde ud hvilke diske du kan bruge, ligesom det vil komme frem hvilke specialdesignede diske producenterne vælger at lave. Du vil også kunne tilslutte en ekstern harddisk, hvis du eksempelvis planlægger at have PS4-spil isntalleret (disse har lavere krav til loadhastigheden=.

Dette er dårlige nyheder for Microsoft, som med Xbox Series X har valgt at satse på proprietære SSD’er, som betyder, at de der vil have ekstra lagerplads til Microsofts konsol også vil skulle købe denne fra Microsoft og ikke hos, meget vel billigere, tredjepartsproducenter.

Næsten alle PS4-spil vil fungere ved lanceringen

Processorkraften på 10,28 Teraflop vil især være nyttig i forbindelse med afvikling af ældre spil - udovr naturligvis når man kører PS5-spil. Cerny refererede til den såkaldte ”native mode” under præsentationen, som er en indstilling, som vil betyde, at konsollen vil kunne efterligne tidligere hardware, så PS4 og PS4 Pro-spil kan spilles på PS5. De specifikke modusser går under navnene ”PS4 Legacy” og ”PS4 Pro Legacy”. Cerny nævnte også, at de 100 mest spillede PS4-spil er blevet testet på den nye konsol og at ”næsten alle” disse vil kunne spilles på PS5 ved lanceringen. Det er uklart om spil fra PS1, PS2 og PS3 er med i Sonys planer, men det er i første omgang godt at høre, at vi ikke skal udskifte PS4-spillene lige med det samme.