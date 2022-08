Manchester City – Bournemouth: Slik ser du Premier League-kampen, uansett hvor du befinner deg

Mannen på alles lepper, Erling Braut Haaland, spiller første kamp som Manchester City-spiller på Etihad Stadium i dag, og motstanderen er nyopprykkede Bournemouth. Begge lag har vant sine respektive førstekamper, og de rødmussede fra Sør-England skal nå prøve å stikke kjepper i hjulene for Pep Guardiola og hans menn, med en spiss nesten like røslig som Manchesters nummer 9 på topp, Kieffer Moore. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Manchester City – Bournemouth og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Manchester City vs. Bournemouth Dato: Lørdag 13. august Avspark: 16:00 Arena: Etihad Stadium, London Norske TV-kanaler: Viasport Premier League, Viasport Premier League 1, Viasport Premier League 2, Viasport Premier League 3, Viasat Ultra HD, Viasat 4 Strøm på nett: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Den norske målmaskinen åpnet Premier League-kontoen med to klokkerene fulltreffere mot West Ham forrige søndag, men det fantes likevel enkelte tegn på at City fortsatt ikke er helt komfortable med å spille med en ren nummer 9. På tross av at han var spydspiss foran både Kevin de Bruyne, Phil Foden og Jack Grealish, måtte han gjøre et utall løp før İlkay Gündoğan endelig viste sine midtbanekolleger hvordan det skulle gjøres.



Moore fant også nettmaskene i sin Premier League-debut med en heading velkjent for hjemmepublikumet, og sikret dermed den noe overraskende 2-0-seieren over Aston Villa. Nesten alt Bournemouth traff med var resultatet av dødballer og innøvde manøvre, så vi tviler ikke på at Scott Parkers menn kommer til å bruke enhver anledning til å pepre backlinja til City med høye baller.



Ethvert poeng Bournemouth kan få ut av kamper som dagens må anses som en uventet bonus, og med både Arsenal og Liverpool rett rundt hjørnet er det rart om Parker ikke snart begynner å tenke i retning parkering av bussen – men vi håper at de nyopprykkede kan overraske med sprek fotball fremover. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Manchester City – Bournemouth og Premier League på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Premier League-fotball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2022/23-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land kan det være krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge, men i år er det faktisk noen forandringer. I 2021/2022 var det TV2 som hadde senderettighetene til Premier League-kampene, men i 2022/2023 er det Viaplay Group (tidligere NENT) som tar over stafettpinnen. Skal man strømme Premier League på nett er det derfor Viaplay (opens in new tab) og pakken Viaplay Total (opens in new tab) man må skaffe seg for å få tilgang.