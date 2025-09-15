Sages nye Dual Boiler-kaffemaskin hjelper deg med å brygge espresso og dampe melk som en proff

Sage Oracle Dual Boiler er en ny premium espressomaskin for hjemmet.

Den har et utvalg av automatiske og manuelle modi, og en meny med 15 drikker.

Den er på salg nå for 34 999 kroner.

Sage, selskapet bak mange av de beste kaffemaskinene vi har testet her hos TechRadar, har lansert en ny espressomaskin med to kjeler, slik at du kan lage et shot espresso og dampe melk samtidig, uten å måtte vente.

Sage Oracle Dual Boiler lar deg også velge mellom automatisk og manuell modus, slik at du kan ta kontroll over hele bryggeprosessen for å få akkurat den smaksprofilen du ønsker, eller la maskinen gjøre jobben hvis du bare vil ha en god kaffe med minimal innsats.

Vil du at Oracle Dual Boiler skal håndtere tingene for deg? Bare bruk berøringsskjermen i farger til å velge fra en meny med 15 forhåndsinnstilte drikker, følg deretter de enkle instruksjonene på skjermen for å male og brygge kaffen din, og dampe melken til perfeksjon (om nødvendig).

I likhet med Sage Barista Impress med kald ekstraksjon som vi testet nylig, inkluderer Oracle Dual Boilers meny varme og kalde alternativer, fra klassikere som en dobbel espresso eller cappuccino til en espressomartini eller shakerato (en ristet iskaffedrikk med enkel sirup). Det er 15 drikker å velge mellom, noe som er mer enn noen annen Sage-maskin har tilbudt til dags dato.

Vi gleder oss spesielt til å teste Oracle Dual Boiler, ikke minst fordi den, i motsetning til de fleste espressomaskiner til hjemmebruk, har en oppvarming som bidrar til å opprettholde en jevn temperatur gjennom hele bryggeprosessen.

Oracle Dual Boiler vil også overvåke hvor lang tid det tar å helle hvert shot, og foreslå endringer i kverngraden til du får en perfekt ekstrahert espresso. Denne prosessen, kjent som å «stille inn» kvernen, er en av de mest tidkrevende delene av å lage kaffe, og det er veldig nyttig å la maskinen gjøre jobben med å beregne riktig innstilling.

Sage har heller ikke spart på tilbehøret. Det er et profesjonelt 58 mm portafilter i rustfritt stål, og til og med en matchende boks for kaffegrut (noe vi skulle ønske fulgte med alle de beste espressomaskinene).

Alt dette har selvfølgelig en saftig pris, og Sage Oracle Dual Boiler er en av de dyreste espressomaskinene for hjemmebruk på markedet til 34 999 kroner. Den er tilgjengelig fra 15. september.

Merket Sage er også kjent under navnet Breville.