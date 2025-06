To måneder etterpå har OnePlus løst vårt største problem med Watch 3 – og nå kan vi anbefale den til alle.

OnePlus Watch 3 ble lansert tidligere i år, men kom bare i én størrelse

Den nye 43 mm-versjonen er lettere og mer egnet for mindre håndledd

OnePlus bekrefter at den nye modellen vil bli lansert 8. juli

Da vi anmeldte OnePlus Watch 3 for to måneder siden, kalte vi den allerede en av de heteste kandidatene til årets beste Android-klokke. Vi likte designet i rustfritt stål, det klassiske utseendet og den utmerkede batteritiden – men vår største anke var størrelsen. Klokken var stor, tung og fantes bare i én størrelse.

Som sportsklokke var det en klar ulempe. En av grunnene til at Apple Watch er så populær, er at den kommer i en rekke størrelser, slik at både smale og brede håndledd kan finne en modell som passer komfortabelt.

Etter år med testing av treningsteknologi vet vi at søkeord som «minste Apple Watch» og «beste smartklokke for kvinner» er vanlige – mange brukere vil rett og slett ha noe mindre enn de store alternativene som ofte dominerer markedet.

Heldigvis har OnePlus lyttet til kritikerne. I vår opprinnelige anmeldelse skrev vi:

«Vår største innvending er størrelsen på klokken. Vi skrev i den første forhåndsvisningsanmeldelsen at vi gjerne skulle sett at OnePlus lanserte en andre, mindre modell for de med mindre håndledd. Mange, spesielt kvinner, vil synes den rett og slett er for stor og tung til daglig bruk.

I løpet av vår anmeldelsesperiode annonserte imidlertid OnePlus at en mindre modell med LTE-støtte var under utvikling – og bekymringene våre ble dempet.»

Selskapet hadde allerede avslørt at en mindre modell var på vei, men vi visste ikke når eller om den ville ha de samme spesifikasjonene som originalen. Ville batteritiden være på nivå med den? Ville det komme en «SE»-variant som Apples billigere modeller? I flere måneder fantes det ingen svar.

Men nå har vi endelig alle detaljene. I et eksklusivt intervju med TechRadar forteller Celina Shi – markedssjef i OnePlus Europe – at den nye Watch 3 43 mm vil bli lansert 8. juli, og hun viste oss til og med det første offisielle bildet av modellen. Ved første øyekast ligner den mindre modellen mer på en Pixel Watch enn den større 47 mm-versjonen.

«I februar i år lanserte vi vår nyeste flaggskipmodell, OnePlus Watch 3», sier Celina. «Den ble raskt populær takket være den lange batteritiden, den nøyaktige GPS-en og de pålitelige helse- og treningsfunksjonene. Nå presenterer vi en mindre versjon som er perfekt for mindre håndledd – men ikke undervurder den.

Den er fullpakket med spesifikasjoner som matcher den større modellen, og har også eksklusive helsefunksjoner som ikke finnes på noen annen enhet. Den leveres også i en stilig farge i sølvstål.»

Så det ser ut til at den nye modellen ikke bare er mindre og lettere, men også kan få minst én unik funksjon som skiller den fra 47 mm-versjonen. Samtidig er det bekreftet at spesifikasjonene stort sett er identiske i de to modellene.

Best av alt? Den lanseres 8. juli – som er veldig snart – sammen med OnePlus Nord 5, OnePlus Buds 4 og OnePlus Pad Lite.