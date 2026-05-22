Tidlige rykter om Apple Watch Ultra 4 antyder en «fullstendig redesign» sammen med en ny sensorgruppe – men ta denne informasjonen med en klype salt

En ny rapport basert på «markedsforventninger» indikerer at Apple kan gjøre noen endringer i Watch Ultra-serien i år.

Rapporten sier at en ny sensorgruppe er på vei, i tillegg til en «fullstendig redesign» for Watch Ultra 4.

Selv om nye sensorer kan forbedre eller legge til flere funksjoner til Apples allerede fantastiske helsesporing, tror vi ikke en storstilt redesign av Watch Ultra er på trappene.

Ryktene om Apple Watch Ultra 4 har vært få frem til nå, men vi begynner endelig å høre noen godbiter her og der. Apple Watch Ultra 3 ble lansert i september i fjor (og tok dermed topplasseringen på listen vår over de beste Apple Watch-modellene), men gitt at den originale Apple Watch Ultra bare varte ett år før den ble etterfulgt av Watch Ultra 2, er det fornuftig at Apple kanskje annonserer 4-eren under sitt årlige septemberarrangement i år.

Rapporten fra Digitimes (via 9to5Mac) basert på «markedsforventninger» nevner en «betydelig oppgradering av sensorfunksjoner» for Ultra 4, med en redesignet sensormatrise som forventes å generere et stort volum av bestillinger fra sensorleverandøren, Taiwan-Asia Semiconductor.

Watch Ultra 3s pulsmålerfunksjonalitet er allerede super (vi har testet den sammen med en brystmontert pulsmåler av typen Polar H10 og det var nesten 1-1), så en sensoroppgradering vil sannsynligvis fokusere på å forbedre en annen funksjon. Apple har knekt hypertensjon, som varsler brukere om potensielt kronisk høyt blodtrykk etter 30 dager, og har sensorer som blodoksygen og hudtemperatur for å støtte funksjoner som søvnsporing og sporing av kvinnehelse.

Latest Videos From

Hvis en ny sensorgruppe er på vei, vil vi sannsynligvis se enten en helt ny funksjon fra Apple, eller en enda mer presis versjon av en av funksjonene ovenfor.

En «fullstendig redesign»?

Det er den neste delen av rapporten som får meg til å tvile. Digitimes nevner en «fullstendig redesign» som kommer sammen med den nye sensorgruppen, noe som høres spennende ut, men vi venter oss at enhver redesign vil være relativt liten.

Apple har en tendens til å finne et design som fungerer og holde seg til det, noe som skaper en veldig sterk merkeidentitet – du trenger bare å se tilbake på de siste 10 årene med Apple Watch for å se det. Watch Ultra-serien var en enorm forandring (etter Apples standarder), tilsvarende fjorårets iPhone Air.

Det kan være snakk en endring i tykkelse, materialer eller batterieffektivitet, men vi tror faktisk likevel at Watch Ultra 4 ved første øyekast vil se nesten identisk ut med Watch Ultra 3. Riktignok kan den markedsføres av Apple som en redesign, men i praksis venter vi oss ikke så store forandringer.