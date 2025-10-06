Strava saksøker Garmin – slik kan det påvirke Garmin-klokken din

Strava saksøker Garmin for patentbrudd

Selskapet hevder Garmins segment- og varmekartfunksjoner krenker patentene deres

Strava ønsker å stoppe salget av Garmins teknologi – noe som kan påvirke flere smartklokker, sykkelcomputere og Garmin Connect-plattformen

Strava og Garmin ønsker dermed å gå inn i en juridisk strid som kan bety at smartklokken din mister treningsfunksjoner – eller i verste fall at tilgangen til Garmins beste klokker, annen maskinvare og Connect-plattformen blir alvorlig påvirket.

Hva handler tvisten om? Strava har anlagt søksmål i USA der selskapet hevder at Garmin har krenket flere av Stravas patenter og brutt en samarbeidsavtale som de to selskapene signerte allerede i 2015 (først oppdaget av DC Rainmaker).

Patentene gjelder Stravas segment- og varmekartfunksjoner – som lar løpere og syklister sammenligne prestasjoner over ulike deler av ruten og se hvilke ruter som er mest populære blant andre brukere.

Både Garmin og Strava tilbyr lignende funksjoner, men Strava mener at Garmins versjoner bryter med avtalene deres. Derfor krever Strava ikke bare økonomisk kompensasjon, men har også bedt om et salgsforbud for produkter som bruker disse funksjonene – som i praksis inkluderer de fleste av Garmins beste treningsklokker, sykkelcomputere og Connect-plattformen.

Med andre ord kan det være lurt å vente litt før du kjøper den nye Garmin-klokken du har sett på, til man vet mer om hvordan tvisten utvikler seg.

Hva skjer nå?

Saken er fortsatt i en tidlig fase. Ingen enheter eller funksjoner er berørt ennå, og det er fortsatt en mulighet for at partene vil komme til enighet før saken havner i retten.

Strava sa imidlertid i en uttalelse til The Verge at «Garmin avviste Stravas gjentatte forsøk på å løse saken uformelt, noe som tvang Strava til å ta et standpunkt og anlegge søksmål.» Dette antyder at konflikten kan bli langvarig.

Men hvis visse enheter skulle bli forbudt, betyr ikke det at de vil forsvinne helt. Noe lignende skjedde nylig da Apple ble saksøkt for patentbrudd angående oksygenmåleren i Apple Watch. I den saken klarte Apple å løse problemet ved å fjerne funksjonen via en programvareoppdatering og fortsette å selge klokkene.

Dersom rettens beslutning går i Stravas favør og det innføres et salgsforbud, kan Garmin bruke samme metode – det vil si ved å fjerne visse funksjoner og tilby en noe nedskalert versjon av Garmin Connect.

Tvisten er imidlertid langt fra avklart. Garmins varmekartfunksjon ble introdusert så tidlig som i 2013 – før patentene Strava refererer til fra 2014 og 2016 i det hele tatt eksisterte. Garmins segmentfunksjon ble derimot lansert i 2013, etter at Strava sendte inn sitt patent i 2011.

Med andre ord er det for tidlig å si hvordan dette vil ende. Rettslige prosesser av denne typen kan ta flere år, spesielt med anker involvert. Vi vil selvfølgelig følge utviklingen nøye og komme med en oppdatering når nye opplysninger dukker opp.