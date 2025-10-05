Strava haastoi Garminin oikeuteen – tätä se tarkoittaa Garminin urheilukelloille

Strava haastoi Garminin oikeuteen patenttirikkomuksesta

Yhtiön mukaan Garminin lämpökartat ovat patentin vastaisia

Strava pyrkii estämään patenttirikkomusta hyödyntävien laitteiden myynnin

Strava ja Garmin ovat ajautuneet oikeustaisteluun, jolla voi olla merkittäviä seuraamuksia urheilukelloistaan tutun yhtiön mallien toimintoihin, ominaisuuksiin sekä ylipäätään saatavuuteen. Mikäli Strava saa tahtonsa läpi, saattavat monet parhaat Garmin-urheilukellot kadota kokonaan kaupoista, Garminin Connect-järjestelmästä sekä sitä myöten urheilijoiden ranteista.

Taustalla on Yhdysvalloissa käynnistynyt oikeustaistelu, jossa tutkitaan Garminin laitteiden treenitoimintojen säännönmukaisuudesta. Stravan mukaan monet toiminnot rikkovat sen patentteja sekä vuonna 2015 solmittua yhteistyösopimusta, kertoo DC Rainmaker.

Haasteen mukaan Stravan segmenttiseurantaa sekä lämpökarttoja hyödyntävät toiminnot ovat sopimusten vastaisia. Erityisesti ensin mainittu on monien juoksijoiden ja pyöräilijöiden suosiossa, sillä sen avulla voi seurata eri lenkkiosuuksien aikaisia suorituksia.

Sekä Garmin että Strava tarjoavat samankaltaisia toimintoja, mutta Stravan mukaan Garminin tuotokset rikkovat yhteistyösopimusta. Yhtiö haluaa rahallisen korvauksen ohella Garminin lopettavan sopimusta rikkovien tuotteiden myynnin. Näiden joukossa ovat käytännössä kaikki parhaat aktiivisuusrannekkeet, pyöräilytietokoneet sekä Connect-alustaa tukevat tuotteet.

Tässä kohtaa lieneekin syytä seurata tarkasti tapahtumien etenemistä ennen mahdollisten ostopäätösten tekemistä, sillä tällä voi olla isoja vaikutuksia Garminin tuotteiden toimivuuteen.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Olemme tässä vaiheessa vasta taistelun alkumetreillä, joten yksikään toiminto tai laite ei ole vielä joutunut muutoksien kohteeksi. On lisäksi mahdollista, että yhtiöt sopivat asian oikeustuvan ulkopuolella.

Stravan edustaja kertoi kuitenkin The Vergelle, että "Garmin on useampaan otteeseen kieltäytynyt toimimasta Stravan selvityspyyntöjen tai vaatimusten pohjalta, minkä vuoksi yhtiön on ollut tarpeen jatkaa selvitystä oikeudessa". Tämän perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että yhteisymmärrystä ei olla saavuttamassa ilman oikeuden päätöstä.

Mikäli osa laitteista joutuu karsimaan toimintoja ja poistumaan myynnistä, ei se todennäköisesti tarkoita niiden lopullista katoamista. Esimerkiksi Apple Watchit joutuivat vastaavaan tilanteeseen happisaturaatiomittauksen vuoksi. Tässä tapauksessa Apple poisti toiminnot järjestelmäpäivityksellä, minkä myötä myynti saattoi jatkua normaalisti.

Jos oikeus kallistuu Stravan puolelle, saattaa Garmin joutua poistamaan ominaisuuksia jälkijättöisesti tai karsimaan Garmin Connectin toimintoja.

Ennen kuin näin pitkälle päästään, luvassa lienee pitkällinen taistelu. Garminin lämpökartat ovat peruja vuodelta 2013, kun taas Stravan patentit on virallistettu vuosina 2014 ja 2016. Segmenttitoiminto taasen julkaistiin Garminin kelloissa vuonna 2013, vaikka Strava sai patenttinsa vuonna 2011.

Joudumme siis tältä erää odottamaan ja katsomaan kuinka tapahtumaketju jatkuu. Jos ratkaisu haetaan oikeudesta, näemme luultavasti pitkään jatkuvan valituskierteen.