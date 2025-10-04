Strava stämmer Garmin – så kan det påverka din Garmin-klocka

Strava stämmer Garmin för patentintrång

Företaget hävdar att Garmins segment- och värmekartsfunktioner bryter mot deras patent

Strava vill stoppa försäljningen av Garmins teknik – vilket kan påverka flera smartklockor, cykeldatorer och Garmin Connect-plattformen

Strava och Garmin ser alltså ut att gå in i en rättslig strid som kan innebära att din smartklocka förlorar träningsfunktioner – eller i värsta fall att tillgången till Garmins bästa klockor, annan hårdvara och Connect-plattformen påverkas kraftigt.

Vad handlar tvisten om? Strava har lämnat in en stämningsansökan i USA där företaget hävdar att Garmin gjort intrång på flera av Stravas patent och brutit mot ett samarbetsavtal som de två företagen tecknade redan 2015 (först uppmärksammat av DC Rainmaker).

Patenten gäller Stravas segment- och värmekartsfunktioner – som låter löpare och cyklister jämföra prestationer över olika delsträckor och se vilka rutter som är mest populära bland andra användare.

Både Garmin och Strava erbjuder liknande funktioner, men Strava menar att Garmins versioner bryter mot deras avtal. Därför kräver Strava inte bara ekonomisk ersättning, utan har även begärt ett försäljningsförbud för produkter som använder dessa funktioner – vilket i praktiken omfattar de flesta av Garmins bästa fitnessklockor, cykeldatorer och Connect-plattformen.

Med andra ord kan det vara klokt att vänta lite innan du köper den där nya Garmin-klockan du har spanat in, tills vi vet mer om hur tvisten utvecklar sig.

Vad händer nu?

Just nu befinner sig ärendet fortfarande i ett tidigt skede. Inga enheter eller funktioner påverkas ännu, och det finns fortfarande en möjlighet att parterna kommer överens innan frågan når domstol.

Strava säger dock i ett uttalande till The Verge att “Garmin avvisade Stravas upprepade försök att lösa frågan informellt, vilket tvingade Strava att ta ställning och väcka talan”. Det antyder att konflikten kan pågå länge.

Om vissa enheter skulle förbjudas betyder det dock inte att de försvinner helt. Ett liknande fall inträffade nyligen när Apple stämdes för patentintrång gällande syremätare i Apple Watch. Då kunde Apple lösa problemet genom att ta bort funktionen via en mjukvaruuppdatering och fortsätta sälja klockorna.

Om domstolen beslutar till Stravas fördel och ett försäljningsförbud införs, kan Garmin använda samma metod – alltså genom att ta bort vissa funktioner och erbjuda en något nedbantad version av Garmin Connect.

Tvisten är dock långt ifrån självklar. Garmins värmekartsfunktion introducerades redan 2013 – innan de patent Strava hänvisar till från 2014 och 2016 ens existerade. Däremot lanserades Garmins segmentfunktion 2013, alltså efter att Strava skickade in sitt patent 2011.

Det är med andra ord för tidigt att säga hur detta kommer att sluta. Rättsprocesser av den här typen kan ta flera år, särskilt med överklaganden inblandade. Vi kommer självklart att följa utvecklingen noga och uppdatera när nya detaljer framkommer.