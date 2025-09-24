5 skäl att köpa nya Garmin Venu 4 – istället för en Apple Watch Series 11

Garmin har precis överraskat marknaden med lanseringen av Garmin Venu 4 – den senaste modellen i deras livsstilsinriktade serie av träningsklockor som utmanar Apple Watch. Och eftersom även Apple Watch Series 11 precis har släppts, står många inför ett val mellan de två.

Med högtalare, mikrofon och röstassistent, tillsammans med den välbekanta AMOLED-skärmen, avancerade träningsmjukvaran och den omfattande Garmin Connect-appen, är Venu-modellerna utformade för att vara lika mycket kommunikationsvänliga smartklockor för en hälsosam livsstil som dedikerade träningspartners.

Eftersom föregångaren Garmin Venu 3 toppade vår guide över de bästa Garmin-klockorna, är förväntningarna höga på Venu 4. Priset landar på 6 349 kronor i Sverige för både 41 mm- och 45 mm-versionerna. Det är en rejäl ökning jämfört med Venu 3, som kostade runt 6 049 kronor vid lanseringen för två år sedan, och dyrare än Apple Watch Series 11 som startar på cirka 4 995 kronor för 40 mm-versionen med GPS.

Men det finns flera saker Venu 4 klarar som Apple Watch Series 11 inte gör – vilket kan göra den värd den extra kostnaden för rätt användare. Här är fem funktioner du bara hittar hos Garmin.

1. LED-ficklampa

Apple Watch har visserligen ett ficklampsläge, men det handlar bara om att lysa upp skärmen – något som snabbt dränerar det redan begränsade batteriet. Garmin Venu 4 får, precis som många andra nya Garmin-modeller i år, en dedikerad LED-ficklampa.

Den kan lysa i fyra olika intensiteter och har dessutom ett rött ljusläge. Det gör den praktisk både för att dra uppmärksamhet ute i naturen, för att springa eller promenera säkert i mörker, eller bara för att hitta vägen till badrummet mitt i natten.

(Image credit: Garmin)

2. Batteritid

Apple Watch Series 11 har nyligen fått sin batteritid förlängd med sex timmar, upp till totalt 24 timmar. Garmin Venu 4 har faktiskt tappat två dagars batteritid jämfört med Venu 3 – men erbjuder ändå hela 12 dagar i smartwatch-läge enligt Garmin.

Med alltid-på-skärmen aktiverad blir batteritiden kortare, men du får fortfarande flera dagar på en laddning, vilket är långt över Apple Watch.

3. Nya holistiska hälsofunktioner

Garmin Venu 4 är en av de första klockorna som får Garmins nya Lifestyle Logging-funktion, tillsammans med Garmin Instinct Crossover AMOLED. Vi har ännu inte testat detta, men det verkar likna funktionerna hos Whoop och Oura som låter dig applicera kontext på dina hjärtfrekvensgrafer genom digitala journalanteckningar eller taggar.

Att logga tupplurar, koffein, alkoholkonsumtion och mer via Lifestyle Logging-funktionen kan ge ytterligare klarhet kring avvikande data. Till exempel, om du drack mycket koffein sent på dagen kan du logga detta och bättre förstå det resulterande tappet i din sömnpoäng.

En Health Status-widget meddelar dig också snabbt om dina värden avviker från det normala, vilket kan vara ett tecken på stress eller sjukdom.

(Image credit: Garmin)

4. Cirkadisk rytm-detektering

Ja, Apple lägger till en sömnpoäng i sina klockor, men Garmin har gått ett steg längre och påstår med Venu 4 att den kan uppskatta cirkadiska rytmer och hur väl ditt schema är synkat med kroppens naturliga sömncykel. Med denna information ska du kunna justera din läggtid bättre för att uppnå optimal sömn.

Garmin lägger också till Sleep Consistency, som ger en överblick av din genomsnittliga läggtid under den senaste veckan.

5. Fitness Coach

Garmin är i första hand träningsklockor, och deras Garmin Connect-app och träningsfunktioner direkt i klockan har alltid varit förstklassiga. Den är särskilt användbar för löpare, cyklister, vandrare och simmare, och erbjuder turn-by-turn-ruttvägledning i den inbyggda träningsappen tillsammans med förstklassiga mätvärden. Apples Träning-app är stabil – särskilt med sin redesign i watchOS 26 – men kan inte erbjuda den typ av guidning som Garmin kan.

Dessutom expanderar Garmin dessa funktioner med Fitness Coach, en förlängning av deras algoritmbaserade personliga träningspass, som erbjuder dagliga rekommenderade träningspass baserade på ett mål för 25 olika träningsprofiler. Dessa inkluderar gång och löpning, men också inomhuscykling och HIIT.

Vårt team kommer att testa Garmin Venu 4 inom kort, så bli inte förvånad om du ser den på vår lista över de bästa smartklockorna framöver.